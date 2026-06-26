Desaprobación de Orsi: entre la falta de “cohesión” frente a sus decisiones y la “falta de estrategia global de gobierno”

La directora de Cifra, Mariana Pomiés, consideró que “el primer camino a revertir” en la gestión “pasa por que se vean los efectos de las medidas”, no solo por mejorar la comunicación.

Entre fines de abril y los primeros días de mayo, las consultoras Factum y Equipos Consultores registraron niveles récord de desaprobación de la gestión del presidente de la República, Yamandú Orsi, de 46% y 48%, con saldos negativos de -17% y -21%, respectivamente. La Usina de Percepción Ciudadana, entre el 22 y el 26 de mayo, relevó una cifra similar: 49%. Pero la última medición de la consultora Cifra realizada entre el 1° y el 17 de junio escaló a 65%, con un saldo de -45%. “La evolución de la aprobación presidencial desde inicios de siglo muestra que la actual es una de las más bajas registradas”, señaló el miércoles la consultora Cifra al divulgar los resultados de la encuesta. Desde febrero, la desaprobación del presidente creció 19 puntos y la aprobación cayó 11 puntos.

Aunque Cifra no consultó puntualmente por el episodio de la camioneta Hyundai del presidente, la consultora sugirió que “quizás porque esta medición se realizó durante los días de las denuncias sobre la compra de la camioneta, se observa un aumento de 16 puntos de la antipatía hacia el presidente, de 36% en febrero a 52% en junio”. Si bien el nivel de simpatía hacia Orsi (34%) continúa siendo mayor que su aprobación (20%), en la medición de junio tuvo un marcado descenso. El mandatario comenzó su gestión con un 63% de simpatía, frente a una evaluación de gestión en la que primaba la indiferencia (48%), y logró mantener saldos positivos hasta febrero.

En diálogo con la diaria, la directora de Cifra, la socióloga Mariana Pomiés, consideró que la “caída abrupta” en la popularidad preocupa, “tal vez hasta más que la [desaprobación de la] gestión”, porque se trata de “la principal fortaleza de Orsi”. “Su imagen personal, su popularidad, su percepción de buena gente” fueron “su fuerza en la campaña” y su gran capital en los primeros meses de la gestión, incluso mientras la desaprobación iba en aumento. “Cuando eso empieza a deteriorarse es un elemento que le puede dificultar mucho más la remontada”, consideró.

Para la politóloga Camila Zeballos, es “llamativa” la aceleración en la desaprobación en este segundo año. Consideró que el episodio de la camioneta, así como otros, “puede estar jugando, pero hay cuestiones mucho más complicadas, que tienen que ver con la falta de expectativa y emoción que siempre transmitió este gobierno”, dijo a la diaria. Evaluó que hay “una gran falta de estrategia global de gobierno” y “está mal pensada la gestión de la política”.

En esa línea, el politólogo Daniel Buquet señaló a este medio que el gobierno transmite “mucho amateurismo en cosas serias que exigen el asesoramiento de profesionales” para definir “cómo se hacen las cosas, cómo se toman las decisiones; no solo cómo se comunican, cómo se toman, cómo se ejecutan, cuáles son los plazos, cómo se implementan”.

El respaldo de los ministros a las decisiones de Orsi

Buquet señaló que “hay aspectos de la forma de liderazgo de Orsi que no lo ayudan”. En ese sentido, a entender del politólogo, en los últimos días, en torno a la decisión del gobierno de empezar a utilizar vehículos blindados del ejército en determinadas zonas de Montevideo, el presidente mostró un “estilo de contundencia” atípico.

“Él está intentando mostrarse como más conductor del rumbo del gobierno”, analizó Pomiés. Como intendente y en lo que va de su gestión presidencial, Orsi ha transmitido un estilo más horizontal de gobierno. “Él siempre dijo que le gustaba delegar y confiaba en su equipo y eso es bueno, pero en la figura de un presidente uno espera un líder del barco también”, señaló la socióloga, que consideró que “son correctos ese cambio y esa actitud”.

El cambio de actitud también se ha reflejado en el manejo de las críticas dentro del gobierno. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, expresó su disconformidad con el patrullaje de blindados militares, así como lo hizo en mayo con la visita de Orsi al portaaviones estadounidense. En este último caso, la respuesta del presidente fue que sus ministros “son actores políticos también” y “que sean mis ministros no quiere decir que los amordace”. Sin embargo, según informó Búsqueda, a fines de mayo, en un Consejo de Ministros, Orsi pidió a los secretarios de Estado que evitaran contradecirlo públicamente, lo que habría sido desoído por Castillo.

Para Buquet, “no ayuda para nada a la aprobación del presidente que el gobierno no se encuentre unido, cohesivo frente a las decisiones del propio presidente”. Consideró que es un problema del Frente Amplio (FA), porque se debería tomar la decisión en el ámbito partidario de apoyar de “forma unánime y categórica” al gobierno y al presidente que están debilitados en su imagen. Zeballos analizó que está vinculado con que “Orsi no es líder del partido”, como sí lo fueron los otros presidentes del FA. Igualmente, señaló que están “siendo muy desleales algunos ministros, porque en realidad lo que necesitan los ministros es que al gobierno le vaya bien”.

Las señales que debería dar el gobierno

Buquet apuntó que “el problema fundamental tiene que ver con mostrar resultados que no son contundentes” y, en ese marco, el cambio en la forma de posicionarse “no alcanza ni de cerca”. Consideró que “tendría que haber una especie de shock” en las áreas más sensibles para el gobierno, como la seguridad o la economía. Pomiés valoró que “es importante que la gente vea efectos de los programas de gobierno, que la gente perciba que hay un intento de que mejore su calidad de vida”. Al respecto, señaló que “la comunicación es importante, pero no es todo”: “El primer camino a revertir, obviamente, pasa por comunicar, pero también pasa por que se vean los efectos de las medidas y de los programas que están llevando adelante”, añadió.

Zeballos dijo que también “hay una expectativa en la población de un gobierno de izquierda” que no se está atendiendo, lo que deja al gobierno “en el peor de los escenarios, porque pierde propios y pierde ajenos por no pelearse con nadie”. Consideró que un escenario sin cambios dañaría “la figura presidencial, la investidura y el partido”. En cambio, “si se genera algún tipo de modificación, la figura presidencial se puede recubrir, o puede llegar a no terminar tan mal, y el partido empezar a pensar en términos competitivos” en materia electoral.

La politóloga evaluó que el escenario adverso le abre al gobierno “muchas oportunidades para hacer cosas”, que deberían darse rápido y ser una señal de que el gobierno acusa recibo de las demandas de la ciudadanía. En ese marco, “el golpe de timón” podría ser “modificar la cúpula del gobierno”, es decir, las personas cercanas al presidente, que “evidentemente no lo están ayudando”; o también hacer “alguna modificación en el gabinete con aquellos ministros que no tienen una buena aceptación desde la opinión pública”, señaló. Buquet puntualizó que una eventual separación de un ministro tendría que responder a una “crisis muy localizada en el ministerio”. Por su parte, Pomiés reflexionó que “cambiar ministros por cambiar” no ayudaría a mejorar la imagen. “Más importante es mostrar resultados de las cosas que se están haciendo”, consideró.