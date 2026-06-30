Mariano Tucci sobre debate por el uso de blindados en patrullajes: “Entiendo la discusión simbólica, aunque no la comparta”

El diputado del Frente Amplio consideró que hay que “internalizar algunas discusiones que son profundas en la izquierda y el progresismo”.

El diputado del Frente Amplio (FA) Mariano Tucci visitó el Informativo de cierre de la diaria Radio, donde expresó su sorpresa con respecto a “la liviandad con la que se analizó lo que algunos entendieron [como] la ‘militarizacion’ de la seguridad pública en Uruguay”, luego de una semana de debates sobre el uso de vehículos del Ejército en patrullajes policiales por parte del Ministerio del Interior (MI).

Tucci recordó que el convenio firmado entre los ministerios del Interior y de Defensa Nacional involucra la cesión de 12 vehículos y “no 50, ni 100, ni 500”, por lo que dijo entender que quienes manifiestan que el acuerdo “representa o se acerca a la militarización de la seguridad interna” está “muy equivocado”. Según Tucci, una militarización implica la adopción de la doctrina militar por parte de las fuerzas de seguridad, así como de “modificaciones legales que les permitan a las Fuerzas Armadas hacer determinadas cuestiones en el territorio nacional”, algo que no ocurre con esta iniciativa.

El diputado frenteamplista repudió las posturas que surgen de la oposición y señaló que durante la gestión de Luis Alberto Heber al frente del MI en el anterior período de gobierno se adquirieron fusiles de asalto para su uso por parte de la Guardia Republicana.

Consultado sobre los reparos que se manifestaron en filas oficialistas, Tucci dijo preferir no entablar discusiones con correligionarios “por la prensa”. No obstante, dijo comprender que los diferendos no implican “una fisura dentro del Frente Amplio ni mucho menos”. “Creo que son opiniones muy válidas de compañeros y compañeras, que se pueden incluso seguir discutiendo en la orgánica”, evaluó el diputado, y convocó a “internalizar algunas discusiones que son profundas en la izquierda y el progresismo”.

“Entiendo sí que, simbólicamente, tal vez para algunos sea una medida poco simpática [o] poco popular. Yo lo que sí creo es lo mismo que planteó el presidente de la República: este no es un tema de imagen –como se planteaba en el debate político–, este es un tema de respuesta que el Estado tiene que dar para garantizar ese derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de la seguridad pública”, sintetizó.

Respecto del anuncio del senador colorado Andrés Ojeda sobre la presentación de un proyecto de ley para permitir el uso de infraestructura militar en materia de seguridad pública por parte del MI, Tucci dijo estar dispuesto a “discutir con cualquier partido político lo que se ofrezca y que tenga un contenido que sea medianamente razonable”. El diputado recordó que la medida del gobierno obedece al cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad. En su opinión, se “necesita con urgencia tener resultados”, aunque matizó que no puede emitir opiniones respecto del proyecto de ley de Ojeda, ya que lo desconoce.

“Por supuesto que discutir un eventual marco legal que sea necesario para que estos vehículos sean utilizados por la Policía es parte de lo que tenemos que hacer”, afirmó el diputado, aunque manifestó su confianza hacia las afirmaciones de Negro sobre que no es necesario un nuevo marco normativo para la operación de los vehículos. Empero, advirtió: “Si el debate pasa la frontera de militarizar realmente la seguridad pública, nos va a tener en la vereda del frente: no estamos de acuerdo con militarizar la seguridad pública”.

Rendición de Cuentas: “Acá la que gana o pierde es la gente”

Con respecto al debate parlamentario en torno al proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que el gobierno remitirá al Poder Legislativo este martes, y las posibilidades de llegar a un acuerdo en función del talante de la oposición, si bien apuntó al “gesto republicano” de los partidos Nacional y Colorado a la hora de aprobar la Ley de Presupuesto el año pasado, Tucci consideró que la situación “es distinta”, en tanto tiene otras implicancias. Aun así, expresó su deseo de que la “situación de tensión entre los partidos políticos [...] se vaya diluyendo con el correr de los días”.

En ese sentido, apuntó al voto de los partidos de la oposición como un “primer compromiso”. “Si no hay votación en general, no hay discusión que valga respecto de la reasignación de recursos [u] otras cuestiones que se han anunciado oportunamente, y eso es un desafío para el Frente Amplio”, sostuvo.

Consultado sobre cómo entiende que será posible para el oficialismo conquistar los dos votos que le restan para aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados, Tucci dijo que la fuerza política de izquierda repetirá estrategia con respecto al año pasado, algo que resumió como “conversar con todos”. Así, se mostró abierto a la posibilidad de dejar cosas “por el camino”, ya que se torna necesario “tener la capacidad para poder ceder y contemplar algunas reivindicaciones que notoriamente tienen que estar encuadradas dentro de una propuesta razonable que el resto de los partidos políticos puedan ofrecernos”.

Indicó, asimismo, la existencia de algunas “barreras insalvables”, como las demandas del legislador de Cabildo Abierto Álvaro Perrone sobre la eliminación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, entre otras. “Veremos qué es lo que sucede”, expresó.

Con respecto a las eventuales negociaciones con el Partido Nacional, anticipó “un panorama medio sombrío, en la medida en que ha sido tremendamente crítico con la gestión del Frente Amplio”. En tanto, sobre el Partido Colorado dijo que “también parecería ser compleja la situación”, especialmente por los cuestionamientos en torno a los niveles del gasto por parte del diputado colorado Conrado Rodríguez.

Aun así, Tucci sostuvo que la situación no es disímil de aquella que originó el debate en torno al proyecto de ley de presupuesto el año pasado. “En definitiva, el perjudicado no va a ser el Frente Amplio, va a ser la gente, que va a ver resentido el fortalecimiento de las capacidades y de recursos en la primera infancia, en la seguridad, en la educación: ese es el resultado. Acá no gana o pierde un gobierno: acá la que gana o pierde es la gente”, evaluó.