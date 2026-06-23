Vicecanciller dijo que el rechazo de diputados suizos al acuerdo Mercosur-EFTA es una “muy mala noticia” pero puede revertirse

Valeria Csukasi aclaró que si el Senado de ese país aprueba el acuerdo, podría volver a considerarse en la cámara baja, y contó que Uruguay se ofreció a dialogar con los parlamentarios para enfatizar la importancia del tratado “en este momento del mundo”

La semana pasada, la cámara baja de la Asamblea Nacional de Suiza rechazó la ratificación del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), bloque que nuclea a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, países que no integran la Unión Europea (UE).

En cambio, el acuerdo ya fue ratificado por los parlamentos de Noruega, Islandia, Brasil y Uruguay, por lo que queda vigente al menos para el comercio entre estos países.

Consultada al respecto este martes en rueda de prensa, la vicecanciller Valeria Csukasi dijo que la no aprobación del acuerdo por parte de la cámara baja suiza es una “muy mala noticia”, pero que no es definitiva. Agregó que tras el verano europeo, en setiembre, el Senado debe considerar el acuerdo, y si lo aprueban -y así lo espera el gobierno suizo, acotó Csukasi-, el tratado debe volver a ser considerado por Diputados.

La vicecanciller aseguró que Uruguay se ha “puesto a las órdenes” para ir a conversar con representantes de todo el espectro político suizo para “ver si podemos explicar por qué estos acuerdos, en particular en este momento del mundo, son importantes”, teniendo en cuenta además que Uruguay tiene “a nivel político partidario una enorme aprobación de estos acuerdos y un enorme respaldo”.

Csukasi resaltó de todos modos que el acuerdo “sigue su cauce para Noruega y para Islandia, que ya lo han aprobado”.