Arim sobre anuncio de la Coalición de no acompañar la Rendición de Cuentas: “No se entiende cuál es la razón de no votar”

El director general de la OPP expresó su preocupación por las posibles implicancias que acarrea la decisión, aunque dijo tener la convicción de que el articulado finalmente será aprobado.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, dijo que el anuncio de la Coalición Republicana sobre el no acompañamiento de la Rendición de Cuentas en general lo sorprendió dado su “grado de disonancia” con el “intercambio rico [y] respetuoso” que hubo durante la comparecencia del equipo económico del gobierno ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados este miércoles.

Entrevistado este viernes en La mañana de la diaria, Arim expresó su preocupación por las implicancias que acarrea la decisión. Según dijo, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, la no votación de la Rendición de Cuentas no dará “andamiento” a “los principales puntos que está priorizando el gobierno” en el articulado. “No se entiende cuál es la razón de no votar en general, porque la única implicancia de no votar en general es que este tipo de reformas no van a tener lugar”, resumió Arim.

En esta línea, el director de la OPP calificó como “un contrasentido plantear que no se vota en general y luego decir ‘vamos a intentar discutir algunos aspectos de la discusión en particular’”. Arim cuestionó que en el comunicado que se emitió para informar el no acompañamiento en general del proyecto de Rendición de Cuentas “no se explicita qué debería tener [...] para ser aprobado” ni tampoco se indican “los elementos que se cuestionan”, por lo que “no se establece una conversación posible”. En su opinión, resulta problemático el hecho de que “la valoración del funcionamiento del gobierno y los resultados que está obteniendo” sea el único baremo a la hora de determinar el acompañamiento o no del articulado, que catalogó como “imprescindible” en función de las modificaciones propuestas. “¿Qué debería cambiar el proyecto para ser votado?”, cuestionó Arim, que apuntó a “consideraciones más de corte político”, con calificativos como “no lo votaríamos en ningún escenario”.

Señaló que, aunque la economía creció menos de lo esperado, fue “a una tasa que ubica a Uruguay en un proceso de desarrollo y de mantener una tendencia de crecimiento que es relevante”. “Lo que encontramos en los principales indicadores de funcionamiento económico y social son buenos datos, porque esto se conjuga con menor desempleo, creación de empleo [y] menores niveles de pobreza”, acotó.

Consultado sobre las declaraciones vertidas por el líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, que, entrevistado por Telemundo sostuvo que considera más oportuno votar el proyecto de ley en general para luego discutir sus diferentes artículos, Arim consideró que tal postura demuestra “una conducta republicana de abrir un espacio de diálogo”. Es así que sostuvo que habrá que “transitar sobre estas aguas” y se mostró confiado al respecto: “Tengo la convicción de que finalmente se va a aprobar este proyecto”, remarcó.

Unificación del sistema de transferencias: “El riesgo de que haya hogares que se desvinculen de las políticas públicas es enorme”, opinó

En la entrevista también se abordó la propuesta del gobierno de unificar las diferentes prestaciones que el Estado brinda a infancias y adolescencias, y para cuyo diseño Arim atribuyó un rol “en dos etapas” a la OPP.

El director del organismo recordó que la OPP fue la que coordinó el Diálogo Social, en donde hubo un “gran acuerdo” respecto de “la necesidad de fortalecer el sistema de protección a la infancia”. Incluso apuntó al amplio consenso en términos generales, algo que aseguró que incluye también a legisladores de la Coalición Republicana, quienes mostraron “un reconocimiento a la iniciativa” más allá de “discrepancias o preguntas puntuales” durante la comparecencia del equipo económico del miércoles.

Arim apuntó a la unificación de las transferencias como “una política de largo alcance” que busca instalar un sistema que permita atender a los hogares que “pertenecen al 20% más pobre de la sociedad” con foco en las primeras infancias, y que dotará de “mayor transparencia” al sistema de prestaciones, con “reglas de ingreso, de monitoreo y de egreso comunes” que permitirán articular con el resto del sistema.

Consultado por las condicionalidades requeridas para acceder a las prestaciones que se proponen en el proyecto de ley –que dispone que solo el 20% de los montos a transferir estarán sujetas a ellas–, algo por lo que varios actores de la oposición manifestaron su preocupación, el director de la OPP sostuvo que si bien “la discusión es válida”, entiende el mecanismo como inconveniente.

“Yo creo que lo mejor sería que no hubiera condicionalidades”, reconoció Arim, que apuntó que investigaciones académicas llevadas a cabo “en Uruguay y en el mundo” recogen que dichos instrumentos “no tienen impactos relevantes en términos de concurrencia del sistema educativo o incluso los controles sanitarios”. “Es un impacto en el margen, no es que no tenga impacto”, acotó.

Es así que, a su entender, el costo generado por implementar ese sistema “parece no tener correlato con el resultado que tiene en términos de lo que busca”. También apuntó a “contradicciones” generadas por las condicionalidades, en tanto los hogares con mayores dificultades económicas muchas veces también son los que presentan dificultades en cumplir con las condicionalidades, lo que los dejaría “desconectados de las políticas”. “Es extremadamente importante tener una política donde estén todos incluidos, porque el riesgo de que haya hogares que se desvinculen de las políticas públicas es enorme”, sintetizó.