Edil del Frente Amplio asumirá por primera vez la presidencia de la Junta Departamental de Durazno

El próximo titular del cuerpo, Claudio González, dijo que “hubo un cambio de relacionamiento” con el ejecutivo a partir de los votos que obtuvo la oposición en la última elección y de la asunción del nacionalista Felipe Algorta.

Durazno es uno de los ocho departamentos en los que nunca ganó el Frente Amplio (FA). Sin embargo, en las últimas elecciones departamentales la fuerza política obtuvo el 34% de los votos, lo cual se tradujo en una bancada de 11 ediles en la Junta Departamental, número determinante para la aprobación de asuntos que requieren una mayoría especial de dos tercios.

Pero este no fue el único cambio. Los comicios también marcaron el fin de la hegemonía departamental del sector liderado por el cuatro veces intendente Carmelo Vidalín (2000-2010 y 2015-2025). Su candidato, el actual diputado y exsecretario general de la comuna Domingo Rielli, terminó segundo en la interna del Partido Nacional, por detrás de Felipe Algorta, actual intendente y dirigente del sector Espacio 40.

En este escenario, oficialismo y oposición acordaron que el FA asuma por primera vez la presidencia de la Junta Departamental, según informó en primera instancia el medio local El Acontecer. La responsabilidad será asumida este jueves a las 20.00 por el edil frenteamplista Claudio González, integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP).

En diálogo con la diaria, González señaló que la presidencia de la Junta Departamental, que será por un año, era un reclamo que se arrastraba “desde hace varios períodos”. Apuntó que incluso “en varias oportunidades” fue algo que “se le prometió” desde el ejecutivo departamental a la fuerza política, pero “nunca cumplió el Cacho”, en referencia a Vidalín.

El edil opositor señaló que, a partir de “la legitimidad de los votos” que obtuvo el FA, Algorta manifestó públicamente luego de las elecciones su disposición a dar lugar a la solicitud de la oposición, al igual que “varios ediles del Partido Nacional”, que “se comprometieron a cumplir con la palabra”. “El intendente cumple con su palabra, pero a la vez a nosotros nos respaldan los votos”, remarcó.

González explicó que con la presidencia de la Junta Departamental el FA tendrá la posibilidad de promover “un llamado a sala”, lo cual “es importante”. “Hubo un cambio de relacionamiento, después de que Vidalín se fue; a nivel departamental, si bien tenemos un montón de diferencias, Algorta ha tenido más en cuenta a la oposición”, afirmó, si bien puntualizó que, a nivel nacional, el intendente de Durazno “sí ha trancado en varios aspectos con el gobierno nacional”.

En abril de este año, Algorta planteó cambiar la ubicación de la planta solar que UTE tiene previsto construir en la localidad de Baygorria, en Durazno, por superponerse con un proyecto turístico del departamento. Esto concluyó en el traslado temporal de la inversión a Río Negro, postergando la iniciativa de Durazno. El nacionalista también fue cuestionado por dirigentes del MPP por su voluntad de visitar Taiwán, viaje que finalmente canceló.

Con respecto al primer año de gobierno de Algorta, González mencionó que, en la discusión del presupuesto en la Junta Departamental, el FA dio sus votos para la creación de algunos cargos de confianza, que necesitan mayoría especial, a cambio de que se destinaran “60 millones de pesos para algunas obras”.

La oposición también negoció que otros cargos de confianza incluidos en el presupuesto se transformaran en puestos gerenciales, que se designarán a través de llamados públicos. “Por ejemplo, un gestor cultural para el teatro de acá, que lo iban a hacer político, nosotros logramos que finalmente se haga un llamado para que no sea un cargo político; son pequeñas cosas, pero que acá en Durazno nunca se habían podido lograr”, señaló el edil frenteamplista. “Vamos a ver qué pasa con todo esto ahora”, añadió.