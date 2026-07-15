“Espero que se reconsidere”, expresó Orsi sobre el rechazo de la Coalición Republicana a la Rendición de Cuentas

El presidente destacó los recursos asignados a la primera infancia y la seguridad pública en el proyecto presupuestal y afirmó: “Negarnos a apoyar eso no es negarse entre los partidos sino también a los beneficiarios”.

En el marco de la presentación de un nuevo sistema para la búsqueda temprana de niños, niñas y adolescentes, denominado Alerta Amber, este miércoles en la Torre Ejecutiva, el presidente Yamandú Orsi fue consultado sobre distintos temas de la actualidad política. Entre ellos, la reciente decisión de los partidos Nacional, Colorado e Independiente de no acompañar en general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

“Yo apuesto al diálogo una y otra vez. Espero que se reconsidere eso, espero el apoyo”, manifestó el mandatario en rueda de prensa. Orsi señaló que en el proyecto presupuestal “no está en juego solamente un planteo”, sino un conjunto de “propuestas concretas”. A modo de ejemplo, mencionó el aumento y la unificación de las transferencias monetarias destinadas a las familias de menores recursos. “Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes”, resaltó.

Asimismo, el presidente señaló que la Rendición de Cuentas también incluye un refuerzo presupuestal para el Ministerio del Interior. “Estamos hablando de fortalecer la seguridad con más personal”, señaló. También destacó los aumentos previstos para la educación, más allá de que “no son los que siempre se esperan desde los distintos ámbitos”.

“Entonces, yo creo que negarnos a apoyar eso no es negarse entre los partidos sino también a los beneficiarios”, afirmó el mandatario. De todos modos, Orsi sostuvo que todavía “falta tiempo” para la votación del proyecto presupuestal, y aseguró que “se va a conversar” con los distintos partidos de la oposición. “Yo soy optimista porque también escuché que hay algunas cosas que de repente sí acompañarían, por lo tanto, acompañar en general y después plantear las diferencias o las negativas me parece que sería el mejor camino. Mi actitud y mi planteo siempre es tender puentes para que podamos llegar a acuerdos”, expresó.

Por otra parte, Orsi confirmó que recientemente mantuvo una conversación por teléfono con el expresidente Luis Lacalle Pou, tal como informó este martes Radio Sarandí. Sin embargo, negó que Lacalle Pou le haya sugerido disminuir sus apariciones públicas tras la polémica por su camioneta de alta gama Hyundai Santa Fe. “Si eso fuera así, es inaceptable. ¿Cómo voy a alejarme de la actividad pública cuando tengo la responsabilidad que tengo?”, expresó Orsi. “Conociendo al presidente Lacalle, no se me ocurre que lo plantee”, agregó.

Según el actual mandatario, la Rendición de Cuentas tampoco estuvo en la conversación. Orsi dijo que habitualmente conversa tanto con Lacalle Pou como con el expresidente Julio María Sanguinettti, pero no sobre asuntos de coyuntura, sino de “cuestiones que son de más larga puntería, por decirlo de alguna forma”.

“Con el presidente Lacalle estuve antes de ayer también hablando. Son conversaciones bastante frecuentes, por suerte, porque el Uruguay es así, y por supuesto que de una conversación privada yo no suelo transmitir los contenidos, salvo que sea necesario”, añadió.

El respaldo a Carlos Negro

Orsi también fue consultado este miércoles sobre la gestión del ministro del Interior, Carlos Negro, días después de que en el barrio El Monarca de Montevideo tuviese lugar un quíntuple homicidio. Sobre este caso particular, que involucró la muerte de una adolescente de 14 años, el presidente dijo que fue “terrible”, “injustificable” y “muy doloroso”.

No obstante, reiteró su apoyo a la actuación de Negro. “Si yo fuera a llevar a cabo todas las renuncias que me han pedido, me quedo sin gabinete. Tiene todo mi respaldo el ministro Negro, por supuesto, y cada vez más, porque lo veo trabajar”, expresó. “Sé que el ministro ha tenido reuniones con los jefes de Policía, sé que ha hecho cambios cuando considera que lo tiene que hacer y, como el resto del equipo de gabinete, cuenta con mi absoluto respaldo”, recalcó.

Por último, consultado sobre el proyecto de ley que presentó días atrás el diputado cabildante Álvaro Perrone, que plantea que el fiscal de Corte subrogante se defina por sorteo y se transforme en un cargo rotativo, Orsi dijo que se trata de una propuesta que “se verá” en su momento. “Los partidos políticos no pueden negarse a seguir hablando de estas cosas y viendo cómo seguimos para adelante”, afirmó, en referencia a la designación de un nuevo fiscal de Corte titular, puesto que está vacante desde la salida de Jorge Díaz, en 2021.

De todos modos, el presidente puntualizó: “Hoy está la fiscal subrogante [Mónica Ferrero] y cuenta con todo mi respaldo; si no, ya lo hubiese manifestado”.