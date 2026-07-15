“Fui víctima de los juegos del poder”, afirmó Collette Spinetti sobre su cese como secretaria de Derechos Humanos

La exjerarca dijo que su salida se dio en un contexto marcado por la difusión de audios desde “filas amigas” y por discursos de odio hacia su identidad de mujer trans.

Collette Spinetti se pronunció en la noche de este martes sobre su cese como titular de la Secretaría de Derechos Humanos, cargo que ocupaba desde el inicio de la actual administración. “Fui víctima de los juegos del poder”, aseguró en un posteo en X.

En setiembre del año pasado, el sector del Frente Amplio al que pertenecía Spinetti, Participación, Acción e Integración Social (PAIS), resolvió retirarle la “confianza política” a la entonces jerarca por discrepancias con su gestión, que, según el secretario general de la agrupación, Miguel Sejas, estaba enfocándose principalmente en la agenda de la diversidad, un tema que, si bien “es muy importante”, no es el único que debe abarcar la Secretaría de Derechos Humanos. También se cuestionó que Spinetti no estaba dando el porcentaje del salario que deben aportar quienes ocupan cargos de particular confianza.

Adicionalmente, Subrayado informó que Spinetti había designado a una expareja como adjunto en su oficina. Ante este cuestionamiento, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró en su momento que no había “ninguna contratación irregular” ni “ningún grado de parentesco” en la Secretaría de Derechos Humanos, organismo dependiente de Presidencia.

Luego, en abril de este año, el programa de streaming Hacemos lo que podemos difundió audios privados de Spinetti en los que calificaba de “machirulitos gay” al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y al subsecretario de la cartera, Federico Graña. Esto fue catalogado como un “profundo error” por Sánchez, si bien dijo que, a su entender, no había razones para removerla del puesto.

En su descargo, Spinetti afirmó este martes que en su gestión la Secretaría de Derechos Humanos trabajó “para acercar los derechos humanos a la gente”. “Recorrí el país, articulé con organizaciones de la sociedad civil, impulsé acuerdos con Unesco y dejé encaminados convenios con Udelar, UTU y otras instituciones para la formación en derechos humanos”, destacó. “Visibilizamos la Secretaría de Derechos Humanos y logramos abrir espacios que parecían impensados. Nunca recibí observaciones por mi gestión ni cuestionamientos sobre mi trabajo”, agregó.

Spinetti dijo que fue cesada en “un contexto marcado por la difusión de audios filtrados (de filas 'amigas') y por discursos de odio hacia mi identidad como mujer trans”. “Es una situación que duele y que merece una reflexión profunda sobre la violencia política y la discriminación”, manifestó.

Por último, expresó: “Sigo creyendo en los valores que me llevaron a asumir esta responsabilidad. Espero que algún día pueda conversar personalmente con el presidente Yamandú Orsi para compartirle mi experiencia y mi verdad. Conozco su ser de buena persona y su humanidad”.

En lugar de Spinetti asumirá Iliana da Silva, quien hasta ahora se desempeñaba como subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia. En simultáneo, el Poder Ejecutivo resolvió unificar la Secretaría de Derechos Humanos con la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.