Sánchez sobre la Rendición de Cuentas: “Elegimos que la recuperación llegue primero a quien está más abajo y más lo necesita”

El secretario de Presidencia difundió un mensaje grabado y dijo que, en una de las crisis globales “más complejas”, el gobierno no eligió “esperar que algo derramara”, sino que tomó “decisiones para que la gente viva mejor ahora”

El jueves, el presidente de la República, Yamandú Orsi, publicó un video en el que destacó algunos aspectos de la Rendición de Cuentas –que ingresó al Parlamento el martes– y realizó una valoración de lo hecho hasta ahora por el gobierno.

En la misma línea, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, hizo lo propio a través de un mensaje grabado que duró poco más de un minuto y se difundió este viernes. El jerarca planteó que en Uruguay se tomó “una decisión clara” de “gobernar para la gente”, incluso en un contexto donde “el crecimiento no es el más alto”: “Elegimos que la recuperación llegue primero a quien está más abajo y más lo necesita”, sostuvo.

Al igual que el primer mandatario, Sánchez reparó en que los ingresos de los hogares “están en su máximo histórico”, el salario real “no había sido tan alto en 50 años” y las jubilaciones “suben por encima de la inflación sin descontar adelantos”. “Esto no es casualidad, es la consecuencia de una visión política que sostiene que la economía está al servicio de la gente y no al revés”, subrayó el jerarca.

También abordó el contexto internacional. Opinó que en el momento actual el mundo atraviesa “una de las crisis globales más complejas de las últimas décadas” compuesta por elementos como la “incertidumbre comercial, tensiones geopolíticas y desaceleración económica”. En esa línea, dijo que el gobierno no eligió “esperar que algo derramara”, sino que tomó “decisiones para que la gente viva mejor ahora”.

“Cada punto del salario real que sube llega a familias concretas. Cada jubilación que no se recorta es dignidad que se preserva. En tiempos de tormenta, lo que define a un gobierno es qué protege. Nosotros protegemos el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, de las familias. Esa es nuestra convicción y con esa convicción estamos gobernando”, aseveró.