Oddone descartó suba de 25% del gasoil y advirtió que precios no se podrán sostener “por mucho tiempo” si el petróleo se consolida

El ministro de Economía y Finanzas dijo que el gobierno continúa monitoreando la situación internacional para atenuar “el efecto internacional sobre la economía uruguaya”, pero que tampoco es posible “tapar el sol con las manos”.

A falta de pocos días para que finalice el mes de agosto, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo el viernes que el Poder Ejecutivo delibera “en estas horas” los nuevos precios de venta al público de los combustibles que correrán para el mes de setiembre. “Estamos discutiendo con el Ministerio de Industria cómo vamos, digamos, suavizando el efecto internacional sobre la economía uruguaya, cosa que hemos venido haciendo y lo vamos a seguir trabajando de esta manera”, explicó.

“Por supuesto que no estamos considerando un aumento del 25% del gasoil en ningún caso”, aseguró Oddone tras comparecer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, en ocasión del trámite parlamentario del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Esto en alusión al último informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), en el que se recomienda un incremento de tal magnitud para el mencionado combustible, que pasaría a costar 73,18 pesos por litro teóricamente. El reporte también sugiere un aumento, aunque en menor proporción, para la nafta, de 88,67 a 89,54 pesos por litro.

En esa línea, cabe recordar que el gobierno optó por mantener los precios de venta de los combustibles en la última instancia de fijación de precios, a pesar de que en aquel entonces el informe de la Ursea marcaba aumentos para todos los combustibles, por lo que los precios permanecen incambiados desde julio.

El ministro de Economía y Finanzas sostuvo que el gobierno seguirá monitoreando la situación internacional, que catalogó como “compleja” e “incierta”, de manera de “equilibrar” y resguardar tanto la producción como “el costo de vida de las personas”. Aun así, reparó que tampoco es posible “tapar el sol con las manos”: “Si el petróleo se consolida en tasas elevadas, nosotros no vamos a poder sostener estos precios por mucho tiempo”, advirtió el ministro de Economía y Finanzas.