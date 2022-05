La principal condición cuando se movilizaron en el ex Hospital Filtro era irse en bloque, todos juntos, sin que ningún usuario perdiera el seguimiento con su especialista y sin que ningún médico ni funcionario tenga que conformar nuevos equipos de trabajo. Esa condición fue cumplida, ya que el traslado en bloque del centro de salud Dr. Enrique Claveaux será a una dependencia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), en General Flores y Bulevar Artigas, a una cuadra del edificio actual.

Hoy el ex Filtro está funcionando en una de las dos alas del centro hospitalario, porque la otra parte debió ser clausurada tras una falla eléctrica y es, además, la que ha sufrido los mayores daños. El traslado actual se debe no sólo a que el espacio no está acondicionado para la atención de 14.000 usuarios, sino a que el edificio será reformado, para lo que se destinará una inversión de 300 millones de pesos. Según informó a la diaria Yanet Eizaga, delegada del núcleo base del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), se confirmó que las obras comenzarán en un mes con la empresa Teyma y que el tiempo de reconstrucción será de 11 meses y no de 18, como se había anunciado en un principio.

En ese marco es que, en 15 días, se trasladará “paulatinamente” el centro. La noticia se dio este lunes en una reunión entre varios involucrados, entre ellos parte de la directiva de la Red de Atención Primaria Metropolitana –el director, Federico Focco, y el subdirector, Pablo Panizza–, la directora de la policlínica, Stefani Taberne, dos representantes de la Comisión Interna, del SMU y de los Usuarios. Juan Figueroa, que estuvo presente como representante del Consejo Consultivo de los Usuarios, comentó a la diaria que recibieron la resolución “satisfactoriamente”, porque el nuevo local es en la misma zona y, por ende, “no se nos va a perder ningún paciente porque le quede lejos el centro y no tenga dinero para la locomoción”.

Eizaga explicó que, según anunció Focco, ya está contratada una empresa para que en la nueva dependencia se instalen paredes para compartimentar y contar con consultorios “suficientes”, además de reconfigurar el cableado y mejorar la luz. “De por sí el lugar es muy bueno, es mejor que donde estamos”, afirmó la representante del SMU.

La delegada contó que en el lugar al que se mudarán por el próximo año habitualmente funciona un laboratorio y trabajan algunos técnicos que atienden a niños del INAU en proceso de preadopción. Asimismo, funciona una farmacia, pero como “no llega a ser tan completa” como la que posee el ex Hospital Filtro, “van a agregar medicación”.

Entre la “celebración” y la posibilidad de “imprevistos”

“Este centro se eligió porque el espacio da. La idea fue buscar un lugar al que pudiéramos ir todos juntos”, dijo Eizaga. Según mencionó, la elección “fue un poco en conjunto”, porque anteriormente a la resolución de las autoridades, los funcionarios y médicos habían recomendado la dependencia del INAU debido a que tiene un “gran estacionamiento en el cual es posible colocar contenedores de ser necesario por otros motivos”. Posteriormente, fue estudiado por arquitectos.

“No se sabe” mucho sobre el traslado en sí mismo, dijo la delegada del SMU, pero por la distancia reducida entre ambos centros se estima que no demorará mucho más de una semana.

Por su parte, Figueroa, representante de los usuarios, dijo que “probablemente se vaya de forma paulatina, a medida que vayan quedando los consultorios libres, durante una semana, y quizás [trasladar] algo fuerte el fin de semana”.

Sobre la posibilidad de que cese el funcionamiento del centro mientras se efectúa la mudanza, Figueroa dijo que no se habló “nunca de suspender las consultas, pero se puede dar; son imprevistos que hay que tener en cuenta”. Aun así, afirmó que si “se suspende tres días no nos preocupa porque después es fácil de recuperar, con el staff de médicos y enfermeros que tiene el Filtro”. “Entre nosotros somos una familia, aunque discutimos cosas distintas. Va a haber molestias, pero vamos a estar todos cerquita”, resumió. Por el momento, es algo para “celebrar; quedamos contentos”, finalizó Eizaga.