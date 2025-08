Junto con integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y técnicos del Instituto Cuesta Duarte, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) analizó este viernes la nueva propuesta del Poder Ejecutivo sobre los lineamientos salariales del sector público, luego de un primer planteamiento el jueves en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Al término de la reunión, el secretario general de COFE, José Lorenzo López, señaló a la diaria que las pautas salariales fueron rechazadas.

“La verdad es que no hay manera de poder aceptarlas, las rechazamos totalmente”, afirmó el dirigente sindical; y señaló que COFE evaluará próximamente las propuestas del gobierno para las distintas ramas de actividad del sector público y el próximo miércoles, adoptará “una posición definitoria con respecto a las pautas salariales”. López señaló que la respuesta negativa de COFE ya fue transmitida al Poder Ejecutivo, que esperaba poder firmar el acuerdo este viernes.

Sobre el contenido de la propuesta, López sostuvo que “no contempla todo lo que nos habían dicho verbalmente”. Dijo que en las pautas salariales “no hay crecimiento del salario en los cinco años de gobierno, más allá del crecimiento de la economía”, y “tampoco hay ninguna atención específica a los salarios más sumergidos”. Lo que sí existe es “un planteo lineal de ajuste en función de la expectativa de inflación que defina el gobierno”, apuntó.

Según López, “está claro de que el peso que tiene el equipo económico en estas negociaciones es muy grande”. Señaló que, “en el afán de acercar las partes, a veces el Ministerio de Trabajo plantea determinadas cuestiones de una manera amigable, pero después, cuando se pone negro sobre blanco, la posición de Ministerio de Economía es la que termina resolviendo la cuestión”. Resaltó que la propuesta del gobierno es “claramente de desindexación”.

López subrayó que en los lineamientos salariales “no hay ninguna atención para los salarios más sumergidos” y, en tal sentido, dijo que “realmente llama la atención que un gobierno de estas características pueda hacer algo así”.

“Si bien hay una situación compleja desde el punto de vista fiscal, y nosotros podíamos llegar a comprender que en el primer y en el segundo año era necesario tener cierta contemplación y que no existiera un componente de crecimiento en esos años, y que después se completara el crecimiento salarial en los últimos tres años de gobierno… Pero acá no hay nada, no hay absolutamente nada: cómo mínimo, es llamativo”, manifestó López.