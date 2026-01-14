En el proceso de negociación con el Poder Ejecutivo para alcanzar un convenio colectivo, el Consejo del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) sesionó este martes y resolvió declararse en preconflicto. Además, decidió el corte de horas extra en todo el sector hasta nuevo aviso. La próxima instancia de diálogo entre las partes será el lunes a las 10.00.

Jorge Silva, secretario adjunto de Prensa y Propaganda de AEBU y empleado del Banco de Seguros del Estado, dijo a la diaria que “después de la junta de delegados que se desarrolló el viernes, se recurrió tanto a una moción aprobada en esa instancia como a los intercambios que se tuvieron con los delegados, y con eso se elaboró una nueva moción este martes”.

En ese sentido, dijo que “vista las amenazas del gobierno de incumplir con derechos consagrados, el sector se declaró en preconflicto”. “Entendemos que así no se puede avanzar en una negociación. Está la necesidad de restablecer un clima de respeto y buena fe”, apuntó, y agregó que se solicitarán reuniones tanto a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como a la comisiones parlamentarias de legislación del trabajo.

Expresó que en los próximos días se gestionarán reuniones con todos los directorios de los bancos oficiales para analizar la agenda de temas del convenio colectivo y también “ver los temas que son de discusión, que son de cada banco, para separarlos del ámbito con el fin de avanzar en temas más generales”.

Silva agregó que se continuará con una campaña de difusión masiva para comunicar a la opinión pública lo que está sucediendo en la negociación colectiva con el gobierno.

“El primer punto fundamental es mantener todos los derechos logrados hasta hoy, o que se tenían en el último convenio colectivo. Después, discutir lo que es salario y todas las alternativas y analizar el tema de las vacantes en la banca”, dijo el dirigente.

Señaló que AEBU debe focalizarse y seguir centrada “en mantener [a la banca oficial] como empresas en competencia, que es tener un muy buen nivel de atención. Si tenemos la amenaza de recorte de vacantes, nos podemos ver perjudicados, y así verse resentida la atención”.

Añadió que se deben discutir temas relacionados a la jornada laboral, el régimen de descanso del hospital del Banco de Seguros del Estado, el horario de atención al público, el descanso, la flexibilidad horaria y el teletrabajo.

Con referencia a lo que se planifica para los próximos días, dijo que después del ámbito de negociación, y según la posición que adopte el gobierno, se convocará a una nueva junta de delegados para el viernes 23. “En caso de que el gobierno confirme la pérdida de alguno de los derechos, se declarará automáticamente en conflicto y se analizará cómo continúa todo. Según lo que se defina el día 19, se analizará la posibilidad de intensificar las medidas. Habrá un cronograma de medidas en caso de que no avance la negociación”, concluyó.