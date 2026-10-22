Conaprole y el sindicato firmaron un acuerdo tras el conflicto por el despido de 25 trabajadores de empresas reponedoras

El documento implica que la cooperativa abonará las liquidaciones de egreso de todos los trabajadores, al tiempo que recibirán una partida compensatoria y 21 de ellos comenzarán nuevos vínculos laborales con la empresa ganadora.

El miércoles, en el marco del conflicto entre Conaprole y el sindicato por el despido de 25 trabajadores reponedores de góndolas pertenecientes a las empresas subcontratadas Marez y Maracaná, las partes firmaron un acuerdo en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La propuesta, que adelantó este medio, ya se manejaba desde la semana pasada y ameritó la suspensión de las medidas de protesta previstas por el movimiento sindical. Según un comunicado al gremio de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) al que accedió la diaria, el acuerdo “da solución” a la situación de los funcionarios, ya que durante la misma instancia “se firmaron los contratos de trabajo para su ingreso a la empresa que ganó la concesión”, Seney SA, perteneciente al Grupo Mode.

La misiva dice que el acuerdo se alcanzó con una “participación activa” de la AOEC en la negociación y es beneficioso porque habilita que “accedan rápidamente al cobro de todos sus créditos laborales”, al tiempo que permite que “mantengan su fuente de trabajo en las condiciones acordadas”. Precisamente, entre sus puntos principales aparecen la liquidación al contado de los créditos laborales –que incluye “licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo e indemnización por despido”–, un “complemento abonado al contado” a cada uno y su incorporación a la nueva empresa ganadora, que inició este jueves a las 8.00.

“Este resultado es fruto de la unidad, la confianza y la participación de cada una y cada uno. Durante todo el proceso mantuvimos la firme convicción de que nadie debía quedar librado a su suerte, y hoy lo estamos logrando. Ahora empieza una nueva etapa”, indicó la AOEC.

Los detalles del acuerdo

El vínculo entre la cooperativa y las empresas se interrumpió en el marco de una revisión de costos y un nuevo llamado, según relataron fuentes de Conaprole a la diaria el 1º de octubre. De acuerdo con el acta firmada el miércoles, los contratos de los trabajadores se interrumpieron el 30 de setiembre en el caso de Marez y el 10 de octubre en lo que respecta a Maracaná.

El acuerdo establece que Conaprole, en línea con la ley que regula las tercerizaciones, abonará al contado las liquidaciones de egreso de los trabajadores desvinculados, quienes a su vez “subrogarán en sus derechos, acciones y garantías contra las empresas”. Además, detalla que la partida compensatoria al contado será de 85.824 pesos, y se descontará el IRPF correspondiente.

Por otro lado, la diaria supo que aunque los 25 trabajadores tenían la oportunidad de integrarse a la nueva empresa, solo 21 lo harán. Percibirán un “sueldo base líquido de 31.228 pesos, un incentivo del 10% y un ticket de alimentación por valor de 2.796 pesos”, además de las condiciones laborales que quedaron establecidas durante la negociación. Enrique González, dirigente de la AOEC, dijo a la diaria que hay una diferencia salarial dado que las empresas pertenecen a distintos Consejos de Salarios y la entrante tiene un salario inferior.

El documento también incluye una cláusula de paz en la que las partes se abstienen de adoptar medidas “de cualquier naturaleza” por un lapso de seis meses desde la suscripción del acuerdo. Finalmente, en caso de que efectivamente aparezcan diferencias a raíz del acuerdo, se prevén nuevas instancias bipartitas de negociación que, si no prosperan, dispararán tripartitas.