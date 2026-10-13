Trabajadores de Búsqueda y Galería denuncian nuevos atrasos en el pago de los salarios

Los trabajadores exhortaron a la empresa a que “cumpla con sus obligaciones más elementales” y advirtieron que, de lo contrario, se verán “obligados a tomar medidas que inevitablemente afectarán la calidad de los contenidos”.

Este lunes, el sindicato de trabajadores de Búsqueda y Galería difundió un comunicado en el que denuncia nuevos atrasos en el pago de salarios por parte del Grupo Magnolio, propietario de ambas publicaciones, que alcanzan a más de dos tercios de la plantilla de trabajadores de ambos medios.

En la misiva los trabajadores recuerdan que atravesaron retrasos en sus salarios, que “en varias ocasiones” fueron cuotificados, desde principios de este año. Agregan que, “ante la situación crítica y el infructuoso diálogo con Francisco de Posadas, el principal accionista del grupo”, se vieron obligados a “iniciar acciones” ante la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), lo que derivó en “un mes de negociaciones tripartitas”.

Según indicaron, ante esa situación, “la empresa retomó parcialmente la regularidad en el pago de salarios” y “anunció un plan para ordenar” su “situación financiera”, un hecho que “hasta ahora no se concretó”. De igual manera, denunciaron que “la empresa volvió a incumplir con el pago del salario de los trabajadores” este mes y acusaron que esa realidad “se da en paralelo” a un litigio judicial que involucra a De Posadas, que “es objeto de una demanda millonaria por presuntamente haber interrumpido un proceso de due diligence [debida diligencia] para vender parte de las empresas que integran el grupo”.

Si bien calificaron “los incumplimientos salariales” y las “decisiones empresariales” mencionadas, que tacharon de “perjudiciales para la estabilidad financiera” de los medios implicados, sus trabajadores expresaron su compromiso en continuar con su trabajo para “mantener la calidad y credibilidad que caracterizan a las publicaciones”.

Es así que exhortaron al Grupo Magnolio a que “cumpla con sus obligaciones más elementales y pague los salarios de sus trabajadores”. “De lo contrario, nos veremos obligados a tomar medidas que inevitablemente afectarán la calidad de los contenidos que entregamos cada semana a nuestros lectores”, sentenciaron.