El jueves, la directora nacional de Trabajo y Seguridad Social, Marcela Barrios, visitó la diaria Radio y se refirió a varios temas que actualmente forman parte de la agenda de trabajo y, por ende, del Ministerio de Trabajo; entre ellos, la situación de la empresa alemana BASF, el conflicto en Conaprole por el cierre definitivo de la planta de distribución en el departamento de Rivera, la reducción de la jornada laboral y el trabajo juvenil.

Respecto a la multinacional BASF, Barrios repasó que antes del anuncio oficial el tema se conoció por la prensa, y que como no hay sindicato, “acá no tenemos un conflicto”. Comentó que, una vez trascendida la noticia, hubo comunicaciones con la empresa, que reconoció que está transitando un camino de cambios a nivel global y que la operativa de Uruguay, Alemania, Brasil y Malasia se instalará en la India.

“Nos dio la tranquilidad de que no se van a retirar de Uruguay”, dijo. Precisó que la firma “comenzó un proceso de revisión”, lo que implica que en el transcurso de 2026 o en 2027 “sí tengan que prescindir del servicio de determinada cantidad de trabajadores que se desempeñan hoy en la empresa”. Sostuvo que “ha trascendido que las desvinculaciones podrían darse en el área contable, pero ellos no tienen en claro todavía a cuántas personas afectará esa reestructura en Uruguay”.

Por otra parte, sobre la situación en Conaprole, agregó que hay detalles que por el momento no se difunden porque la negociación está en curso, pero que “siempre se busca una solución”. A su vez, sostuvo que los 13 trabajadores que cumplen tareas en la planta de distribución podrían ser trasladados a otros centros, por lo que no necesariamente tienen que ser despedidos. “Apostamos a que una salida habrá, pero no este viernes”.

“Se continuará trabajando. Si hay posibilidad de destrabar el conflicto, no hay problemas en generar una reunión un sábado, un domingo o un día feriado. Es parte de la dinámica de las negociaciones, que tienen sus momentos. El tema es que tienen que darse esos momentos y espacios de reflexión y colectivización”, consideró.

También consultada sobre la reducción de la jornada laboral, Barrios respondió que es uno de los temas a tratar y discutir este año y aclaró que “no hablamos de reducción de la jornada, sino del concepto, que puede ser más días de descanso, como también menos días de trabajo, trabajar de lunes a viernes y no de lunes a sábado, o tener más licencia. Todas cosas que hacen a la calidad de vida de las personas”.

Comentó que el año pasado el objetivo era que fuera abordado en el marco del Consejo Superior Tripartito, pero afirmó que “los empresarios se negaron. No les interesó. Pero lo volveremos a plantear, porque nos parece que lo mejor sería que fuera en acuerdo tripartito. Sabemos que queremos ir hacia allí, pero en la forma uruguaya. No hay una receta. Chile y España lo hicieron, y México lo acaba de aprobar”. Sostuvo que si en negociación tripartita no se puede, “se buscará la forma de presentar un proyecto gradual”, y que es un tema que excede el color de los partidos políticos.

Con relación al trabajo juvenil, la directora de Trabajo manifestó que las autoridades de la Dirección Nacional de Empleo (Dinae) salieron a territorio durante 2025 y mantuvieron reuniones con diversos actores. En ese marco, en los próximos días esa oficina presentará el borrador de la Ley de Empleo. “Lo que nos han informado es que enfatiza en las poblaciones vulnerables y, mirando las cifras de empleo, hay poblaciones críticas, y los jóvenes son una de esas poblaciones”, señaló.

Agregó que también se tienen en consideración los proyectos de “Uruguay Impulsa” y “Yo Estudio y Trabajo”, para que exista un bono donde los jóvenes “puedan sostener el primer mes, porque en algunas ocasiones hasta les cuesta sostener el costo del boleto para ir a trabajar”.