El mes pasado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), dio a conocer los resultados de las operaciones de compraventa de tierras correspondientes a 2025.

Según el informe, se hicieron 1.718 operaciones de compraventa, “vendiéndose 259.000 hectáreas, encontrando una disminución del 31% de la superficie comercializada respecto al año anterior”.

Sin embargo, pese a la caída en la cantidad de las compraventas, el monto de las operaciones concretadas alcanzó en 2025 1.081 millones de dólares, lo que representa un valor promedio de 4.178 dólares por hectárea. Esto es cinco puntos porcentuales más que el valor alcanzado en 2024 (3.967 dólares por hectáreas). Con el precio promedio de 2024 se había superado el récord de la serie histórica, que había sido en 2014 (3.934 dólares por hectárea), por lo que el promedio alcanzado en 2025 representa un nuevo récord histórico.

La DIEA señala que el segundo semestre de 2025 “registró un 33% más de área comercializada si lo comparamos con el primero (de 111.000 a más de 147.000 hectáreas) y con un precio promedio 2% superior a la media”.

Por departamento, en donde se vendieron más tierras fue en Paysandú, Durazno y Treinta y Tres, “acumulando algo más de 81.000 hectáreas (31% del área comercializada en el periodo) por 281 millones de dólares (26% del monto total)”.

En tanto, Colonia, Soriano y San José, con promedios por hectárea de 9.707, 7.964 y 6.842 dólares por hectáreas, respectivamente, “fueron los que obtuvieron precios promedios más altos”. A su vez, el precio más bajo correspondió a Artigas, con 2.300 dólares.

Teniendo en cuenta el índice de productividad, 25% del área vendida, algo más de 63.000 hectáreas, “se comercializó en la escala de Coneat de 60 y 80, alcanzando un precio promedio” de 3.382 dólares por hectárea. “Si ampliamos el rango de Coneat podemos afirmar que el 65% de la superficie se vendió con un promedio menor o igual a 100 en la escala”, agrega la DIEA.