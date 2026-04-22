Trabajadores con banderas, pancartas, redoblantes, bocinas, una camioneta con parlantes y una vaca plastificada en un molde dieron el marco a una movilización convocada por la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), que reunió este martes a manifestantes de varios departamentos del país para reclamar en Montevideo por la falta de avances en las negociaciones en el sector en el marco de la 11ª ronda de los Consejos de Salarios.

El dirigente de la FTIL Pedro Toledo dijo a la diaria que la movilización se inició bajo la lluvia en la intersección de las calles Magallanes y Madrid, cerca de la planta de Conaprole, y finalizó frente a la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en 25 de Mayo y Juncal, en Ciudad Vieja. Agregó que participaron unos 250 trabajadores, muchos caminando y otros en vehículos.

El dirigente comentó que la movilización es una señal de “el enojo con la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay [CILU] por el no avance durante diez meses de los Consejos de Salarios, porque han jugado con el dinero de los trabajadores todo este tiempo y no han querido avanzar en ninguna negociación colectiva. Por otro lado, luego está el reclamo al MTSS, que tiene que intervenir en defensa de los trabajadores y de la negociación colectiva, de una vez”.

“La solución sería que el gobierno decrete”

En ese sentido, agregó que “para el sindicato la solución sería que el gobierno decrete, ya que en diez meses no se pudo doblegar a la cámara a tomar una resolución. Esto porque en todos los planes que hubo, tanto de nosotros como del ministerio, se intentó llegar a un acuerdo o a un principio de acuerdo, pero la cámara ha rechazado todas las propuestas; las del MTSS y las del gremio”.

Sobre la manifestación, señaló que luego de pasar frente al edificio de Conaprole, continuó un trayecto de unas 23 cuadras hasta llegar a la Dirección Nacional de Trabajo, donde hizo uso de la palabra, en primer lugar, la vicepresidenta del PIT-CNT, Carolina Spillman, quien respaldó a los trabajadores y a la FTIL, además de hacer algunos avances sobre la plataforma de la central sindical para el acto del viernes 1° de mayo. Posteriormente, el dirigente de la federación Enrique Méndez habló sobre la situación del sector en general y sobre las negociaciones en los Consejos de Salarios desde que comenzaron hasta la fecha.

Este miércoles a las 12.30 están convocadas todas las partes al MTSS. Se espera que el ministerio presente una propuesta que luego tendrá que ser analizada por trabajadores y empresarios. La próxima reunión del Ejecutivo de la FTIL está prevista para el lunes 27, aunque podría adelantarse si el resultado de la reunión en el MTSS lo amerita.

“Vamos a esperar a la reunión de este miércoles, y ahí como federación vamos a tomar una resolución sobre cómo seguir. No vamos a pensar que en esta reunión por Consejo de Salarios se va a solucionar todo o que habrá algo mágico; que se diga que las partes estaremos de acuerdo. Creemos y entendemos que habrá una propuesta más, la cual difícilmente colme las expectativas que tiene la FTIL”, concluyó.