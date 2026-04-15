El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, mantuvo una reunión con el intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, para abordar la situación del desempleo en ese departamento y qué acciones pueden llevarse adelante para mitigar su impacto.

Además, en el encuentro en la sede de la comuna el secretario de Estado abordó el proyecto de ley de empleo integral, que semanas atrás ingresó al Parlamento.

Una vez finalizada la reunión, ambos jerarcas participaron en una conferencia de prensa. Castillo, consultado sobre las cifras de desempleo en Río Negro, sostuvo que ante todo “está la preocupación que mantiene el gobierno nacional junto con el gobierno departamental” e informó que el promedio “marca que hay un 7,3% de desempleo en Uruguay, pero cuando se visita Río Negro hay más de 10%”. Pero si fuera 1%, igual estaríamos preocupados, porque hay hombres y mujeres que necesitan tener un trabajo digno y llevar un salario decoroso para mantener a su familia”, afirmó.

Castillo agregó que en los últimos años se mantienen “los niveles más altos de desocupación, salvo por algunos acontecimientos que han ocurrido en el medio, pero en promedio sigue igual”. “Hay necesidad de tener una mirada más de conjunto. Este no es un problema de Río Negro: es un problema de los uruguayos y es un problema del gobierno nacional”, planteó.

El jerarca señaló que “la expectativa está en cómo los ciudadanos demandan un puesto de trabajo digno en condiciones” y comentó: “De la preocupación pasamos a los hechos. Venimos a dialogar sobre qué instrumentos y herramientas de los que el gobierno nacional ha elaborado se implementarán en el departamento. Uno de ellos es el proyecto de empleo integral, de reciente ingreso al Parlamento, esperamos que se apruebe si se entiende que está bien. Tenemos esas posibilidades”.

Al respecto, dijo que la ley de empleo integral “recoge experiencias de gobiernos anteriores, como la ley de la promoción del empleo. Esta vez se han abierto las posibilidades que permite la flexibilidad, que en departamentos o en ciudades donde el desempleo es más alto se pueda contar con más oportunidades que en otros lugares para ser contemplado”.

Por su parte, Levratto señaló que le están dando “continuidad a un trabajo que venimos haciendo con el gobierno nacional”, ya que “Río Negro es hoy uno de los departamentos que están con un nivel de desempleo importante. Por eso reafirmamos que como gobierno departamental no nos vamos a despegar de atender el problema principal, que es el empleo”.

Acerca de la situación del empleo en el departamento, dijo que “la intendencia no es la principal generadora de empleo”, pero “es la primera en la lectura de la realidad que tienen los ciudadanos y, por lo tanto, vamos a intentar generar posibilidades que pasan por implementar programas nacionales, la ley integral de empleo, programas departamentales, la formación de la gente en cuanto a los emprendimientos, tratando de tener una mirada también de largo plazo en cuanto al desarrollo”.