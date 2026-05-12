Representantes de las direcciones del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) y de la Unión de Trabajadores del Mides (Utmides) manifestaron su preocupación ante falta de pago de salarios y liquidaciones a trabajadores de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Si bien este lunes el ministro de Seguridad Social, Gonzalo Civila, dijo a La mañana de la diaria que el caso “más grave” es el de una organización “en la que se configuró un atraso de un mes”, algo que se “resolvería esta semana”, hay seis que no pagaron abril así como tampoco las liquidaciones, y hay una que está debiendo dos meses más las liquidaciones, señaló el secretario de trabajadores tercerizados e integrante de la dirección nacional de Sutiga, Diego Andrada, este martes en diálogo con la diaria.

“Hay que contrastar las declaraciones del ministro, porque hay una organización que se llama Otras Manos, que tiene refugios de contingencia, que ingresó en el segundo mes de atraso”, señaló Andrada “Lo preocupante es que Otras Manos es una de las organizaciones más grandes; es de las que tenemos más afiliados. Tiene muchos trabajadores y dispositivos. Es una organización que tendría que tener un poco más de apoyo y de espalda”, agregó.

Con referencia a la opinión del secretario de Estado acerca de los incumplimientos de algunas organizaciones civiles con “exigencias legales”, comentó que “estamos de acuerdo con esa versión del ministro, porque observamos cómo hay organizaciones que malversan fondos. Eso se ve hasta en los dispositivos, por ejemplo, en determinados refugios que se caen a pedazos”.

En ese sentido, dijo que “hay organizaciones que ni siquiera gestionan bien los recursos para los dispositivos y incluso ha habido organizaciones que Sutiga ha presentado información al ministerio denunciándolas, cuando de parte de los trabajadores hay datos o documentación de que estas organizaciones están robando dinero, que ha pasado. Es que la terciarización tiene ese peligro también. Se le da a una organización una confianza a través de dinero, que después al Estado le es muy difícil controlar. Con eso estamos de acuerdo con Gonzalo Civila. Es cierto que a veces no es un tema del ministerio, sino que es de las organizaciones”.

Para Andrada, “la terciarización ya no funciona. Es un modelo que caducó”. En ese sentido, consideró que el Mides debería “presupuestar el sector para no tener tantas organizaciones y tantos problemas de este tipo, porque mientras se siga tercerizando y se continúen acrecentando organizaciones y no se siga controlando como se debe, las dificultades se mantienen. Y aún cuando hay controles, hay atrasos en el pago de salarios”.

Acerca de si hay Organizaciones de la Sociedad Civil que tienen dificultades para rendir cuentas, sostuvo que “le hemos reprochado al Mides que muchas de estas organizaciones que quedaron en su órbita -que entraron en la administración anterior con exministro Martín Lema- son organizaciones que no tenían experticia en gestión de políticas públicas. Incluso organizaciones con militantes partidarios, que no tenían estructuras administrativas para gestionar y rendir cuentas; que no les importaba rendir mal porque estaban robando dinero. Utmides señaló al Mides todas estas organizaciones”.

“Reclamamos cosas que al Mides le sirve, porque estamos reclamando, por ejemplo, que un refugio no tiene condiciones mínimas, que no se ve que la organización invierta los fondos. Hay persecución sindical de algunas organizaciones, ya que hay casos donde despiden a los trabajadores por ser delegados. Esto lo denunciamos y lo denunciaremos”, manifestó.

Utmides plantea que el Mides debería hacer llamados públicos y evitar los “contratos precarios”

Por su parte, Karina Codevila, secretaria general de Utmides, expresó a la diaria este martes aclaró que el tema lo tiene más claro Sutiga “porque muchos trabajadores son afiliados a ese sindicato y no a Utmides”. No obstante, denunció desde el Mides “se ponen al día con una de las organizaciones, pero en las mismas fechas otras tres empiezan con atrasos”. Al respecto, reconoció que el tema “es muy complejo” porque la situación se va modificando en el transcurso de días.

De todos modos, en lo que respecta a la Unión de Trabajadores, precisó que hay un grupo de trabajadores que están contratados pero no presupuestados, con los que el Mides tiene atrasos en el pago de sus salarios. No obstante, dijo que “el expediente está encaminado y se resuelve a la brevedad. El expediente no es un problema para el sindicato. El documento se está moviendo y ya está todo hablado con la administración”.

Con respecto al reclamo de presupuestaciones de trabajadores por parte del sindicato, expresó que, de cara a la Rendición de Cuentas, se presentará ante la administración un artículo de regularización, ya que hay aproximadamente unas 200 personas en espera para ser presupuestadas. “La idea es regularizar esos casos y situaciones en esta Rendición de Cuentas”, dijo.

Al respecto, adelantó que se trabaja “en conjunto con la administración, porque al principio lo que plantean es que habría voluntad política. Además, COFE está en la misma línea”.

Acerca de la contratación de nuevos recursos humanos, precisó que el Mides “siempre tiene la necesidad de más personal. Se dieron muchas contrataciones, pero también hay muchas renuncias. Entonces eso implica el desarrollo de algunos programas que plantea el ministerio, modificaciones en los mismos, volver a territorio, cambiar como la lógica de acción. Es por eso que se necesita más gente en todos lados”.

En este asunto, sostuvo que fue planteado a las autoridades, pero que “no dispone ni decide el sindicato, sino la administración. Se propuso aumentar el número de recursos humanos, pero lo que más se pide es que sea de la forma correcta, que no se sigan agarrando contratos precarios, sino que lo hagan llamados públicos, como corresponde: un proceso de selección, llamando otra vez desde la web de Uruguay Concursa, y que esas personas sean presupuestadas. Pues si van a hacer tareas permanentes, que se presupuesten, porque corresponde”.

En tanto, sobre la seguridad y condiciones de trabajo para para los funcionarios, respondió que “en cuanto a condiciones de laborales es la lucha es eterna. Hay conformada una comisión bipartita que es la Comisión de Salud y Seguridad Laboral, además es regulada por decreto que funciona en el ministerio, y allí se trabaja todo lo relacionado a condiciones laborales y seguridad. Eso está encaminado y en negociación con la presente administración”.