Martín Pereira, de COFE: “Estamos de acuerdo con las prioridades del gobierno, pero no como se financian”

La confederación de funcionarios del Estado concurrió a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados que analiza la Rendición de Cuentas y denunció que no se cumplió la ley de negociación colectiva.

El presidente de COFE, Martín Pereira, dijo a la diaria que se hizo una serie de planteos generales y “se denunció que no había existido cumplimiento de la ley de negociación colectiva con COFE, porque el artículo [cuestionado por COFE] lo conocimos al mismo tiempo que lo conocía el Parlamento y la población en general”. Sostuvo que “se dejó claro, en un momento de intercambio con el diputado Gustavo Salle, que COFE está de acuerdo con las prioridades del gobierno, pero no cómo se financian”.

En ese sentido, comentó que lo único que tuvo COFE fue una presentación de los lineamientos económicos en una reunión que pidieron en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social “para que se presentara el articulado y se abrieran las distintas ramas de negociación. El gobierno no abrió las ramas y no presentó el articulado, sino que solo presentó datos económicos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas”.

Pereira comentó que después se expusieron “algunas diferencias con el articulado”, y con procesos “que se dan dentro de los funcionarios públicos en el capítulo 2, que es el capítulo de funcionarios, y después hubo un intercambio con los legisladores, además del rechazo a lo que es el recorte de vacantes y de gastos de funcionamiento”. En este punto, el dirigente comentó que se marcó como ejemplo el caso del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, “al que se le recortan vacantes. Le recortan gastos de funcionamiento y casi 55% de la plantilla está con posibilidades de jubilarse en lo que queda de periodo de gobierno”.

Mencionó además que se expuso como ejemplo la situación de los funcionarios registrales, “que para hacer su trabajo se deben trasladar de un departamento a otro”, y el caso de Bomberos, donde “los destacamentos están con poco personal, donde debería haber seis hay dos, y eso es una situación de riesgo”. “También se brindó información sobre situaciones similares que suceden en la Administración de Servicios de Salud del Estado y el Banco de Seguros del Estado”, agregó.

Una vez finalizada la exposición, manifestó que se desarrolló un intercambio con legisladores de la oposición que integran la comisión. “Preguntaron si se había cumplido con la negociación colectiva, qué opinábamos de los distintos incisos. Ante eso respondimos que COFE traía una visión general de la ley, pero que después cada sindicato de COFE plantearía en la comisión sus particularidades”.

Comentó también que la confederación “está de acuerdo con priorizar la primera infancia, la seguridad, pero no de la manera que se financian, con vacantes y gasto de funcionamiento por parte del gobierno”. A COFE también le preocupa “el no cumplimiento con las distintas cuotas para discapacidad, para la población afro y la trans. No se vienen cumpliendo desde que se votaron las leyes, pero COFE hizo hincapié en que deben cumplirse porque hay ingresos de personal al Estado, siempre hay una excusa para no cumplirlas, y a veces para esos colectivos es la única posibilidad de conseguir un trabajo estable. Las leyes están votadas, hay presupuesto, pero no se cumplen”.