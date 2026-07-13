Trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata acordaron un cronograma de negociaciones con la empresa y levantaron el paro

El sindicato de trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) alcanzó un acuerdo preliminar con la empresa y decidió levantar el paro de actividades, confirmó a la diaria el dirigente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) Álvaro Reinaldo.

Según indicó, la propuesta fue presentada sobre la última hora del viernes pasado y aprobada por los trabajadores en asamblea, más allá de “algunas dudas” que fue posible aclarar durante la instancia de negociación tripartita organizada este lunes por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Reinaldo explicó que el acuerdo dispone “una hoja de ruta de trabajo” que tiene por objetivo “tratar de llegar a un acuerdo” hacia el 22 de julio, algo que seguramente implique un calendario “intensivo” de reuniones diarias entre los trabajadores y las autoridades de TCP, teniendo en cuenta los pocos días que restan para la fecha.

El dirigente dijo que el sindicato hará “un balance” de las negociaciones y los acuerdos fraguados y no descartó la posibilidad de una prórroga adicional de una semana en caso de que haya una evaluación positiva. En caso contrario, consideró que el no “haber resuelto ni un solo punto de convenio colectivo” sería “el peor escenario” y algo “negativo para todos”. “Esperemos que no pase”, acotó.

Consultado sobre el reclamo de los trabajadores de cambios al sistema de jornales asegurados, Reinaldo anticipó que será uno de los puntos a abordar en las negociaciones. Afirmó que, si bien “en toda negociación nunca se obtiene el cien por ciento de las cosas que se pide [y], siempre es necesario ir negociando y dejando cosas de lado”, espera alcanzar el mejor acuerdo posible en función de las condiciones y reiteró que el tema de los jornales “va a estar sobre la mesa”.

“En algún momento hay que dejar de hacer la escalada de conflictos: hay que cortarla porque, de lo contrario, no tenemos el espacio para poder conversar, y creo que ambas partes entendieron eso de generar un clima de paz laboral, por lo menos en un período de tiempo, y permitir que la negociación fluya, porque de la otra manera iba a ser imposible”, valoró el dirigente sindical.