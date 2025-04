Pasado el primer mes de la nueva administración, tanto el gobierno como la bancada opositora se encuentran en plena definición de nombres para la conformación de los directorios de empresas públicas y otros organismos del Estado. Sin embargo, los miembros de la Coalición se mostraron reticentes a aprobar la venia de Mario Layera para dirigir la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE) y el Partido Nacional ya anunció su negativa a acompañar la venia, por lo que se está a la espera de lo que defina la bancada del Partido Colorado.

Esto se suma a la serie de tironeos que dieron en las negociaciones, que comenzaron en enero luego que desde el Frente Amplio (FA) adelantaran el ofrecimiento de entre 35 y 40 cargos a repartir entre los partidos de oposición, del que poco más de la mitad serían para el Partido Nacional (PN), una tercera parte para el Partido Colorado (PC) y el restante para Cabildo Abierto. Finalmente, a finales de febrero el equipo de Yamandú Orsi oficializó el otorgamiento de 34 cargos para la oposición, misma cantidad que la ofrecida al Frente Amplio por Luis Lacalle Pou al comienzo de su administración.

En primera instancia, la Coalición solicitó al menos cuatro cargos más en la CARU, Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, la Unasev e Inumet. Finalmente, fueron doce los cargos adicionales solicitados por la oposición, llevando la cifra a un total de 46 y supeditando el voto de la venias al acceso de estos cargos. La mejor oferta por parte del gobierno cerró en 40 cargos, que finalmente fue aceptada y las negociaciones se trasladaron a la interna de la oposición.

Pero luego de que el PN anunciara su negativa a apoyar la designación de Layera, se retomaron las rispideces entre la oposición y el oficialismo. Los blancos argumentaron que el ex director de la Policía fue imputado por la investigación en torno a los traslados del narcotraficante González Valencia y la fuga del mafioso italiano R}cco Morabito. Sin embargo, esta figura nunca recayó en el ex jerarca quien fuera citado como indagado. Asimismo, la causa fue archivada el miércoles por la fiscal del caso, Silvia Porteiro.

En conversación con la diaria Verifica, el senador del Espacio 609 Sebastián Sabini afirmó que de momento no tuvieron una comunicación formal por parte de la oposición comunicando la negativa, pero considera que “no hay argumentación real” y dijo que solo lo rechazan “por ser Layera”. Asimismo, considera que la negociación fue “global” por la totalidad de los cargos y que en caso de no aprobarse esa venia, entonces no habría acuerdo. “Cuando uno propone un nombre no se cuestiona, vale por los dos lados”, señaló.

Normativa y alternativas

La SIEE fue creada por la Ley N°19.696 de aprobación del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, y funciona en la órbita de Presidencia de la República en coordinación con otros organismos que desarrollan “tareas de inteligencia y contrainteligencia de los ministerios de Interior, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas”, así como otros que “por la información que manejaren o por sus capacidades técnicas, puedan contribuir al propósito” del sistema.

De acuerdo al artículo 12 de esa ley, el director de la SIEE será designado en función del artículo 187 de la Constitución de la República, los miembros de los directorios y directores generales no electivos serán designados por el presidente de la República, pero con venia previa de la Cámara de Senadores, la que deberá ser aprobada por tres quintos de los integrantes. El Frente Amplio cuenta con 17 votos del total de 31, por lo que necesita al menos dos votos que le otorguen el número indicado por la ley.

No obstante, en caso de que la no se apruebe por mayoría especial, la Constitución cuenta con una “válvula de escape”, ya que en caso de que la venia no sea otorgada dentro de los 60 días luego de remitida, el Poder Ejecutivo podrá formular una nueva propuesta o reiterar la anterior, y en ese caso bastaría con el voto de la mayoría absoluta, que el FA ya tiene en el Senado).