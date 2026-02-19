A pocos días de cumplirse el primer año de la administración de Yamandú Orsi, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, realizó una serie de declaraciones sobre los resultados del gobierno, entre los que subrayó la evolución del salario real en el último período.

La primera mención la hizo el propio Pereira en el acto celebrado en Juan Lacaze con motivo del 55° aniversario del FA. En esa instancia, el dirigente sostuvo que en el último año “el aumento salarial de más de 2% fue mayor que el de los cinco años de Lacalle Pou”, etapa que calificó como una “media década perdida”.

“Los trabajadores tuvieron que sufrir cinco años, tres de ellos con una pérdida salarial de 5%”, afirmó Pereira, y añadió que en el último año, “como en todo carnaval electoral, los salarios subieron 2% real”.

El planteo fue reiterado días después en una entrevista en el programa Desayunos informales, donde señaló que durante el cuarto y quinto año del gobierno de Lacalle Pou los salarios crecieron 2%, una cifra inferior al 2,2% que atribuyó al primer año de la gestión de Orsi.

Al inicio del período de gobierno de la coalición, el salario real experimentó una caída sostenida durante varios meses, tal como señaló Pereira, hasta tocar su piso, en junio de 2022. Desde ese momento inició una recuperación paulatina y, recién en julio de 2023, el índice se ubicó por encima de los niveles registrados en marzo de 2020, luego de 33 meses consecutivos en los que los trabajadores sufrieron una merma en sus ingresos. Según el Informe de Salarios al cierre de 2023 del Instituto Cuesta Duarte, un trabajador que en 2019 cobraba 40.000 pesos acumuló, a lo largo de la etapa de deterioro del poder adquisitivo, una pérdida estimada en 44.600 pesos.

Sobre el final del mandato, la entonces ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, celebró que el salario real entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024 había acumulado un incremento de 2,7%, una cifra superior a la mencionada por el presidente del FA en sus declaraciones. Asimismo, un informe del Centro de Estudios Etcétera estableció que, al comparar los promedios anuales de 2019 respecto de 2024, el salario real registró un aumento de 2,4%.

En lo que respecta al gobierno de Orsi, el Instituto Nacional de Estadística (INE) aún no ha divulgado el informe de evolución del índice medio de salarios (IMS) correspondiente a enero, datos que comprenderán los últimos aumentos establecidos para el comienzo de este año. No obstante, el último informe disponible señala que el aumento del salario real durante todo 2025 fue de 2,26%, similar a lo afirmado por Pereira, pero aun así no supera el acumulado del quinquenio anterior. Por otro lado, si se compara el promedio mensual del índice de salario real de 2025 con el promedio de 2024, se observa un incremento de 1,1% entre ambos períodos.

La suba del poder adquisitivo en 2025 es el resultado de un aumento del IMS de 5,99%, a lo que se sumó una caída de la inflación, que se redujo a 3,65%, incluso por debajo de las metas definidas por el Banco Central.

Si bien aún resta conocer cuál será la evolución del salario durante el primer año móvil del gobierno de Orsi, dato que se conocerá a finales de marzo, la tendencia es que el indicador continúe al alza. El Poder Ejecutivo estableció los aumentos tanto para el salario mínimo nacional, que recibió un incremento inmediato de 4,1%, como para los trabajadores estatales, quienes tuvieron una suba de 4,5%. Asimismo, la inflación sufrió una nueva caída al cierre del primer mes de 2026 al ubicarse en 3,46%.

