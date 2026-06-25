Interpelación a Oddone bajo la lupa: cuánto hay de cierto en los cuestionamientos de la oposición sobre la economía

Durante la discusión parlamentaria oficialismo y oposición confrontaron con cifras sobre la evolución de la economía en 2025.

La semana parlamentaria comenzó con una interpelación al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, en la que senadores de la oposición y el oficialismo cruzaron cifras e indicadores sobre la gestión económica del actual gobierno.

El miembro interpelante fue el senador nacionalista Sergio Botana, quien cuestionó el desempeño económico del primer año de la actual administración y apuntó al crecimiento de 1,8% registrado en 2025. A su juicio, se trata de un aumento insuficiente, sobre todo porque quedó por debajo del 2,6% proyectado por el gobierno en la última Ley de Presupuesto, una estimación que además sirvió de base para compromisos de gasto público.

La respuesta de Oddone fue que, aunque la economía efectivamente creció menos de lo previsto, el resultado de 2025 no puede analizarse de forma aislada. Según sostuvo, el crecimiento del año pasado se ubicó por encima del promedio de la última década y también del promedio del quinquenio anterior, por lo que la desaceleración no equivale, necesariamente, a un deterioro general del desempeño económico.

Crecimiento menor al proyectado, pero por encima del promedio reciente

Los datos del Banco Central del Uruguay (BCU) muestran que el producto interno bruto (PIB) creció 1,8% en 2025. Se trata de una expansión menor a la de 2024, cuando la economía en su conjunto había aumentado 3,35%, y también inferior a la proyección oficial incluida en la Ley de Presupuesto.

No obstante, la tasa de crecimiento del año pasado se ubica por encima del promedio de la década, como señaló Oddone, período en que la economía creció en el entorno de 1,2% anual. Lo mismo sucede si se analiza el promedio del último quinquenio, durante la administración de Luis Lacalle Pou, intervalo en que la economía creció en el entorno de 1,3% anual.

Por otra parte, Oddone destacó que 2025 cerró con niveles récord de exportaciones de bienes y servicios. Según los últimos informes anuales de Uruguay XXI, el año pasado el país exportó por concepto de bienes 13.493 millones de dólares, 5% más que el año anterior. Esta cifra es, además, superior al récord anterior de 13.388 millones de dólares exportados en 2022. Asimismo, por concepto de servicios se exportaron 7.386 millones de dólares, la cifra más alta de la serie.

Empleo y salario

Uno de los principales focos de la interpelación estuvo en el mercado de trabajo. El senador nacionalista Javier García, que acompañó el planteo de Botana, reivindicó la creación de empleo durante el gobierno de coalición y cuestionó la situación actual del mercado laboral.

Según sostuvo, el subempleo “ya se ubica en 9,3%, superior al 8,5% de 2022”, y la creación de puestos de trabajo en 2025 fue menor a la de los dos años anteriores. Si bien las cifras de empleo se encuentran en ascenso, el senador dijo que se crearon apenas 27.000 empleos en 2025, por debajo de los 38.000 creados tanto en 2024 como en 2023.

Asimismo, la lectura del legislador es que la situación actual se asemeja a “uno de los peores períodos en materia económica, que fue el de 2015 a 2019”, lapso en que el subempleo cerró en 9,6%. García afirmó que “en el tercer gobierno del FA la destrucción del empleo fue de 52.000 puestos de trabajo” mientras que “en el gobierno de la Coalición Republicana se crearon 107.000 puestos de trabajo”.

Por su parte, el senador Botana consideró que la tasa actual de desempleo de 7,5% no es mala vista de forma aislada”, aunque la definió como un indicador de “construcción rezagada”.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en abril de este año la tasa de desempleo mejoró 3 décimas respecto de marzo y 0,5 puntos respecto de igual mes de 2024. Además, es el mejor dato para abril desde 2014, cuando la tasa de desempleo fue de 6,8%.

Con respecto a la evolución de la cifra de ocupados, en febrero de 2025, último mes de gobierno de Lacalle Pou, el INE estimó en 1.749.100 la cantidad de personas ocupadas. Esto es superior a lo registrado por el organismo en marzo de 2020, cuando se estimaron unas 1.625.000 personas ocupadas. Asimismo, esta evolución acompaña la tendencia registrada en la cantidad de trabajadores registrados en la seguridad social, que pasó de un promedio de 1.455.481 cotizantes en 2019 a 1.540.444 en 2024.

Si bien la cantidad de puestos de trabajo creados en 2025 fue inferior a la generada en 2024 y 2023, tanto la tasa de actividad como de empleo se encuentran entre los mayores niveles de los últimos años, al ubicarse el pasado abril en 64,2% y 59,5%, cifras por encima de los promedios de años anteriores. Respecto del subempleo, el 9,3% registrado en abril es igual al promedio de 2025, y apenas superior al de 2024, 9,2%. En cambio, 2023 registró un promedio de subempleo de 8,8 y 2022, mencionado por García, de 8,5%.

Entre los cuestionamientos al actual ejecutivo, se recordó el cierre de grandes empresas radicadas en Uruguay, como Yazaki, lo que, según la oposición, reflejaría la pérdida de puestos de trabajo. Ante esto, el titular del MEF destacó que durante 2025 se crearon 3.091 empresas y señaló que “en ningún caso se puede afirmar que en Uruguay estamos ante una contracción de la actividad empresarial”.

Ese indicador se refleja en el informe de demografía de empresas del INE, que estableció en 207.182 el número de empresas al primer trimestre de 2026, cifra que aumentó 4.59% respecto a igual periodo del año anterior. Asimismo, esta tendencia se refleja en la evolución del personal ocupado, que aumentó 2,22% en igual periodo, hasta alcanzar 992.378 trabajadores.

Por otra parte, Oddone celebró el aumento del salario real, que creció por encima del 2% en 2025, guarismo similar al acumulado durante todo el quinquenio de la Coalición Republicana, y significó una aceleración respecto del ritmo de evolución de años anteriores.

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