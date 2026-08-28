Alejandro Sánchez: ¿qué dicen los datos que dio sobre empleo, salario y becas estudiantiles?

El secretario de Presidencia también sostuvo que 21.000 jóvenes ya cobran la beca Butiá y que el Frente Amplio propone llegar a 70.000.

En los días previos y durante el acto del Frente Amplio (FA) realizado en el teatro El Galpón el pasado 15 de agosto, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, difundió en sus redes sociales una serie de datos para reivindicar los resultados de los casi 18 meses del actual mandato. En un video publicado en su cuenta de Tik Tok antes del acto, destacó algunos de los principales objetivos y resultados de la administración frenteamplista, mientras que durante el propio acto volvió sobre algunas de esas cifras para defender la gestión ante las críticas a la baja aprobación del gobierno.

El secretario de Presidencia afirmó que ya van “46.000 puestos de trabajo creados desde que gobierna Yamandú Orsi”, y destacó que el salario real se encuentra en su “nivel más alto de los últimos 50 años de historia”. Durante su oratoria en el acto, Sánchez también celebró la expansión de las becas Butiá, programa al que, según afirmó, actualmente acceden unos 21.000 jóvenes. Sánchez también señaló que el Frente Amplio se propone alcanzar los 70.000 estudiantes becados para contribuir a sostener sus trayectorias educativas.

Las cifras no quedaron únicamente en las publicaciones de Tik Tok. En una entrevista con Montevideo Portal, Sánchez volvió a utilizar los mismos datos para defender la gestión. Allí sostuvo que “hay 46.000 uruguayos que antes del gobierno de Yamandú Orsi no tenían trabajo, y que hoy lo tienen”, afirmó que en un año y medio “el salario aumentó más que en los últimos cinco años” y destacó que había “20.000 gurises con beca Butiá mucho más fortalecida”. En esa misma entrevista también habló de la meta de llegar a 70.000 beneficiarios.

46.000 “nuevos” puestos de trabajo: la cifra no consta en las estadísticas oficiales

Los datos del Instituto Cuesta Duarte elaborados a partir de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que durante el primer trimestre de 2025 había unas 1.752.500 personas ocupadas en promedio, unas 28.000 más que en igual período de 2024. Para el primer trimestre de 2026, el Cuesta Duarte registró 1.749.000 personas ocupadas para el promedio del período.

La comparación directa entre ambos primeros trimestres da, de hecho, una diferencia de unos 3.500 ocupados menos. Esto no significa que durante el gobierno no se haya creado empleo: la tasa de empleo pasó de 59,4% a 59,7%, y el desempleo descendió de 8% a 7,5% entre ambos primeros trimestres.

Además, los datos mensuales más recientes del INE muestran que en junio de 2026 había aproximadamente 1.762.000 millones de personas ocupadas. Por lo tanto, si se compara este dato puntual con el promedio del primer trimestre de 2025, el aumento ronda las 10.000 personas. Si se toma marzo de 2025 como punto de partida, cuando el dato de empleados fue de 1.746.800 la diferencia es mayor, de 15.200.

Por otra parte, si se contrasta el promedio anual de ocupados en 2025, primer año del gobierno de Orsi, con el promedio del año anterior, se percibe una diferencia de 26.000 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, el resultado de ninguna de las comparaciones se aproxima a la cifra señalada por Sánchez.

El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, divulgó a comienzos de junio una serie de datos referentes a la creación neta de puestos de trabajo, en la que destacó la creación de 5.800 nuevos puestos desde diciembre de 2025. Asimismo, el dato correspondiente al promedio entre enero y abril de 2026 arrojó una diferencia de 11.500 empleos respecto de igual período del año anterior, previo a la asunción de Orsi.

Este medio consultó al secretario de Presidencia, pero no recibió respuesta sobre el tema.

El mayor salario real en medio siglo

El índice medio de salario real (IMSR) que elabora el INE alcanzó en 2026 niveles que no se registraban desde mediados de la década de 1970. Esto coincide con una afirmación realizada por el gobierno y por el propio presidente Orsi durante la defensa del último proyecto de Rendición de Cuentas.

En marzo de 2026, el IMSR se ubicó 2,33% por encima de igual mes del año anterior, y continuó ubicándose en niveles históricamente elevados durante los meses siguientes. En mayo, el IMSR tuvo un índice de 146,60, aunque cayó 0,64% en el mes, y en junio se ubicó en 146,12, con una variación mensual de -0,33%. En los 12 meses cerrados a junio, de todos modos, acumuló un crecimiento real de 0,88%.

Por otra parte, la afirmación de Sánchez de que en los últimos 18 meses el salario real aumentó más que durante todo el gobierno Luis Lacalle Pou es una postura defendida por las figuras del FA, entre ellas su presidente, Fernando Pereira, quien ya había hecho una comparación similar a comienzos de año.

Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024, el IMSR pasó de 138,38 a 142,16, lo que representa un aumento acumulado de 2,73% durante los cinco años de gobierno de Lacalle Pou. En el primer año de Yamandú Orsi, de tomarse el mismo criterio de comparación, el índice pasó de 142,16 en diciembre de 2024 a 145,37 en diciembre de 2025, un incremento de 2,26%. Por lo tanto, el aumento del salario real durante el primer año de la actual administración fue inferior al registrado durante todo el gobierno anterior.

Si se toma como referencia el comienzo y el final de cada administración, el resultado es diferente al de una comparación diciembre contra diciembre. El IMSR pasó de 139,81 en marzo de 2020 a 145,41 en febrero de 2025, lo que supone un aumento acumulado de 4,01% durante la administración de Lacalle Pou. En tanto, entre marzo de 2025 y junio de 2026, el índice pasó de 144,65 a 146,12, un incremento de 1,02% durante el transcurso del actual gobierno, que aún no supera al incremento del quinquenio anterior.

70.000 becas: meta para 2029

En junio de 2026, la Administración Nacional de Educación Pública informó que el programa Becas Butiá había alcanzado 20.958 becas asignadas. La meta fijada para ese año era de 21.643, por lo que las autoridades consideraban probable superar las 21.000 becas durante 2026.

Hay, sin embargo, una diferencia entre “becas asignadas” y afirmar que 21.000 jóvenes “están cobrando”. Presidencia informó que en ese momento había 18.189 cuentas Butiá abiertas, de las cuales 16.344 tenían tarjeta de débito, y señaló que 92% de esas cuentas había registrado utilización efectiva del beneficio.

Por lo tanto, si bien la cifra de 21.000 es correcta como aproximación de las becas otorgadas o asignadas, esta no equivale necesariamente a la cantidad de estudiantes que ya hayan recibido efectivamente un pago.

La cifra no es una meta ya alcanzada ni el número de becas previsto para 2026. Es el objetivo del programa para el final del período de gobierno, en 2029. Presidencia informó que el programa proyecta llegar a 70.000 adolescentes en ese momento.

La propuesta del gobierno prevé que el aumento de la cobertura sea gradual. Para 2026 se busca otorgar al menos 20.000 becas, algo que ya se estaría próximo a cumplir, y alcanzar progresivamente las 70.000 en 2030, según la asignación presupuestal al programa.