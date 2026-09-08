 Saltar a contenido
Verifica Falso
la diaria Verifica
Ingresar Suscribite
Verifica Falso
archivo, 2025 · Foto: Ernesto Ryan

archivo, 2025

Foto: Ernesto Ryan

Es falsa la imagen de Fernando Pereira consumiendo whisky junto a su familia

La foto original fue publicada por el propio presidente del FA junto a su familia y luego fue manipulada.

- 1 minuto de lectura

Hace poco más de diez días comenzó a circular en redes sociales una imagen que presenta al presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, junto a otras dos personas en un local gastronómico y, supuestamente, consumiendo una botella de whisky. La publicación original se viralizó en pocas horas, alcanzó las 65.000 visualizaciones solamente en X y se trasladó a otras plataformas como Facebook e Instagram.

“Mientras miles de uruguayos trabajadores no llegan a fin de mes, el presidente del FA se fue a cenar a la Ciudad Vieja y a reventar la noche. Se pidió una buena botella de whisky escocés etiqueta negra”, denuncia el posteo. En otro mensaje, @ElInformante_10 afirmó que al presidente del FA “le encantan los lujos y la buena vida”. Sin embargo, se trata de una pieza manipulada para provocar desinformación.

Foto del artículo 'Es falsa la imagen de Fernando Pereira consumiendo whisky junto a su familia'

La imagen apócrifa surgió de un posteo de @ElInformante_10, cuenta que usualmente difunde información falsa y versiones difamatorias contra personas públicas, cuyo titular ya fuera procesado por la Justicia, la segunda con prisión, por el delito de difamación e incitación al odio.

La fotografía original fue publicada por el propio Pereira el pasado 28 de agosto en sus redes sociales, en la que se lo ve junto a su hija y su hermano. Sobre la mesa, solamente se ubican vasos vacíos y una botella de refresco. “Con mi hija Mariana que hoy cumple 38 años, junto a mi hermano Néstor, celebrando el cumple de Maru, con mucha felicidad”, publicó el líder del FA.

Foto del artículo 'Es falsa la imagen de Fernando Pereira consumiendo whisky junto a su familia'

La viralización se dio en el marco de la discusión de las candidaturas a la presidencia del Frente Amplio, cuyo Plenario decidió presentar a Pereira como candidato único en las elecciones internas que se realizarán en setiembre de 2027.

Desinformaciones sobre Pereira

No es la primera vez que circulan posteos falsos referentes a Pereira. En mayo de 2015, días después de que Cecilia Cairo renunciara a su puesto de ministra de Vivienda por poseer una propiedad irregular, se divulgó una cédula catastral falsa, además de una imagen ubicada en Chile, para acusar a Pereira en incurrir en la misma irregularidad.

En los meses posteriores, a la figura del FA se le adjudicaron afirmaciones nunca dichas, y se lo acusó de ser propietario de una “camioneta de lujo”, ambas narrativas inventadas por el mismo usuario. Más cerca en el tiempo, volvió a circular una imagen que muestra a Pereira en el sector business de un vuelo de Iberia. La imagen original correspondió a un vuelo con destino a China, donde Pereira asistió invitado por el gobierno de ese país.

Temas del artículo

¿Tenés algún aporte para hacer?

Valoramos cualquier aporte aclaratorio que quieras realizar sobre el artículo que acabás de leer.