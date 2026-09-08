Es falsa la imagen de Fernando Pereira consumiendo whisky junto a su familia

La foto original fue publicada por el propio presidente del FA junto a su familia y luego fue manipulada.

Hace poco más de diez días comenzó a circular en redes sociales una imagen que presenta al presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, junto a otras dos personas en un local gastronómico y, supuestamente, consumiendo una botella de whisky. La publicación original se viralizó en pocas horas, alcanzó las 65.000 visualizaciones solamente en X y se trasladó a otras plataformas como Facebook e Instagram.

“Mientras miles de uruguayos trabajadores no llegan a fin de mes, el presidente del FA se fue a cenar a la Ciudad Vieja y a reventar la noche. Se pidió una buena botella de whisky escocés etiqueta negra”, denuncia el posteo. En otro mensaje, @ElInformante_10 afirmó que al presidente del FA “le encantan los lujos y la buena vida”. Sin embargo, se trata de una pieza manipulada para provocar desinformación.

La imagen apócrifa surgió de un posteo de @ElInformante_10, cuenta que usualmente difunde información falsa y versiones difamatorias contra personas públicas, cuyo titular ya fuera procesado por la Justicia, la segunda con prisión, por el delito de difamación e incitación al odio.

La fotografía original fue publicada por el propio Pereira el pasado 28 de agosto en sus redes sociales, en la que se lo ve junto a su hija y su hermano. Sobre la mesa, solamente se ubican vasos vacíos y una botella de refresco. “Con mi hija Mariana que hoy cumple 38 años, junto a mi hermano Néstor, celebrando el cumple de Maru, con mucha felicidad”, publicó el líder del FA.

La viralización se dio en el marco de la discusión de las candidaturas a la presidencia del Frente Amplio, cuyo Plenario decidió presentar a Pereira como candidato único en las elecciones internas que se realizarán en setiembre de 2027.

Desinformaciones sobre Pereira

No es la primera vez que circulan posteos falsos referentes a Pereira. En mayo de 2015, días después de que Cecilia Cairo renunciara a su puesto de ministra de Vivienda por poseer una propiedad irregular, se divulgó una cédula catastral falsa, además de una imagen ubicada en Chile, para acusar a Pereira en incurrir en la misma irregularidad.

En los meses posteriores, a la figura del FA se le adjudicaron afirmaciones nunca dichas, y se lo acusó de ser propietario de una “camioneta de lujo”, ambas narrativas inventadas por el mismo usuario. Más cerca en el tiempo, volvió a circular una imagen que muestra a Pereira en el sector business de un vuelo de Iberia. La imagen original correspondió a un vuelo con destino a China, donde Pereira asistió invitado por el gobierno de ese país.