Las más leídas de Cotidiana en 2019

La llegada de los monopatines

Una alternativa de transporte desembarcó en Montevideo en febrero: un servicio de monopatines eléctricos que se paga por minutos. La empresa Grin llegó a Uruguay después de nacer en México y expandirse a Bogotá (Colombia), Santiago (Chile), San Pablo, Florianópolis y Río de Janeiro (Brasil).

Leé la nota completa: Esta semana empezó a funcionar en Montevideo un servicio de monopatines eléctricos que se paga por minuto

Un nuevo mercado en Punta Carretas

Mercado Williman

El 12 de noviembre fue inaugurado el Mercado Williman (Williman 626 esquina 21 de Setiembre), el emprendimiento de los mismos tres socios que el verano pasado impulsaron Nexxt, con un formato similar, en Punta del Este. “Queremos ser una incubadora o plataforma de presentación de emprendedores jóvenes en el área gastronómica y también en áreas como el arte, el diseño y la tecnología en nuestra zona pop up”, indicó el empresario Enrique Quintero a la diaria.

Leé la nota completa: Nuevo mercado en Punta Carretas

El primer hotel autosustentable en Uruguay

Un edificio fabricado con neumáticos, latas, botellas y cartón es parte de la propuesta turística para los visitantes que llegan a Colonia del Sacramento. El emprendimiento, Caliú, comenzó en febrero de la mano de Jesica Trosman y Mauro Baremberg, una pareja de argentinos que vive en nuestro país y fundaron. Ambos conocieron el método autosustentable denominado earthship biotecture, impulsado por el arquitecto estadounidense Michael Reynolds y difundido a nivel mundial por sus construcciones amigables con el ambiente.

Leé la nota completa: El primer hotel autosustentable estará en Colonia

La comida en la feria de Tristán Narvaja

Puesto "La Gran Arepa" en Tristán Narvaja entre Uruguay y Paysandú, arepas estilo venezolanas.

Comenzó como un mercado de frutas y verduras en 1909, pero hoy es una miscelánea casi inabarcable que se aloja en la calle Tristán Narvaja todos los domingos a esperar a los montevideanos y visitantes que se acercan por las más diversas razones. De hecho, hace décadas que ocupa también calles aledañas, y hoy son muchas manzanas de feria que, entre otras cosas, reflejan distintos momentos históricos de Uruguay, como la llegada de migrantes europeos, la dictadura militar, las crisis económicas y actualmente la ola de migrantes latinoamericanos.

Leé la nota completa: El polo gastronómico de la feria de Tristán Narvaja

Propuestas sustentables

“Estos vasos son buenos para ayudar al medioambiente, la bebida no agarra gusto a plástico y al ser de vidrio templado, si se rompen no te cortan. Además, tienen garantía de un año. Queremos empezar a ver a la gente con su vaso en la mano, pero que no sea un vaso descartable sino que puedas usarlo una y otra vez y evitar la polución”, dice Alicia Radi, fundadora de Cafetto Prado (Joaquín Suárez 3640) y representante de Keepcup en Uruguay. Keepcup es una marca de vasos reutilizables fabricados en Australia. Nació de la necesidad de dos hermanos que veían cómo, a medida que crecía su clientela, se generaba una cantidad inmensa de residuos. Eso fue hace diez años y ahora la empresa está también en Nueva Zelanda y en Estados Unidos.

Leé la nota completa: Una cafetería del Prado impulsa una red de comercios que hacen descuento si el cliente utiliza vasos reutilizables

El transporte público en Montevideo

Ómnibus eléctrico de la empresa CUTCSA (archivo, 2016).

En 2019 el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció la extensión del Sistema de Transporte Metropolitano a todas las empresas de transporte colectivo que operan en el área metropolitana. Por su parte, el Ministerio de Industria, Energía y Minería firmó un convenio con Cutcsa, Come, Ucot y Coetc, encargadas del transporte público de pasajeros de Montevideo, para apoyar la compra de unidades impulsadas por energía eléctrica que contarán con aire acondicionado y no tendrán escalones. Además, en marzo se estrenó una nueva línea suburbana que une a Ciudad de la Costa con el norte de Montevideo y Las Piedras, sin pasar por el Centro, recorriendo el anillo perimetral.

La reapertura de Fun Fun

Nuevo Bar Fun Fun.

El clásico Fun Fun volvió a funcionar en marzo casi en la misma dirección que lo vio nacer, aunque en el edificio de la Corporación Andina de Fomento. Gonzalo Acosta López, bisnieto del fundador, recapitula en una entrevista con la diaria las peripecias que terminaron en la quinta mudanza de esta bastión tanguero, parada ineludible de turistas.

Leé la nota completa: Tras la quinta mudanza en 123 años, anoche abrió al público el baar Fun Fun en su nueva sede

Gastronomía en el Prado

Patio del Naranjo

“Para mí esta calle es la más linda de Montevideo”, dice Virginia Mujica, al frente de Patio del Naranjo, su “casa de comidas” sobre la avenida 19 de Abril. Con su esposo compraron la que fuera la residencia de la familia Soler –los mismos de Casa Soler, la antigua tienda de departamentos ubicada en la Aguada–, y les tomó tres años reciclarla.

Leé la nota completa: Patio del Naranjo, una casona del Prado para comer cómodo entre objetos de época

El proyecto Compost Ciudadano

Federico Luisi y Andrea Alba, de Compost Ciudadano.

Un formulario se viralizó por distintas redes: allí se podían anotar los hogares clasificadores que separaran sus residuos orgánicos, con el fin de que fueran recogidos semanalmente para producir abono con ellos. La respuesta excedió los planes de Andrea Alba y Federico Luisi, la pareja de vecinos de Ciudada Vieja que está detrás de este proyecto, que busca disminuir el impacto de los residuos en el ambiente y fomentar el cultivo.

Leé la nota completa: Una pareja de vecinos de Ciudad Vieja impulsa el proyecto Compost Ciudadano para disminuir el impacto de los residuos en el ambiente y fomentar el cultivo

Una entrevista con Soledad Barruti

Soledad Barutti.

“Uruguay tiene el récord regional de crecimiento de consumo de ultraprocesados”, dice en esta entrevista con la diaria la periodista argentina que lucha contra la comida ultraprocesada y es autora de Mala leche, el supermercado como emboscada.