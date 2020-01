Lo más leído de Política

Las elecciones dominaron las más leídas

La mayoría de las notas más leídas de 2019 en Política fueron referentes a la campaña electoral. La que más fue la que informó sobre las declaraciones de Guido Manini Ríos afirmando que si el FA ganaba las elecciones habría 2.000 asesinatos en los próximos cinco años. La siguiente fue acerca de declaraciones del presidente electo Luis Lacalle Pou sobre la posibilidad de establecer cupos en las carreras de la Universidad de la República. Además de las notas con los cierres de campaña, los resultados de las elecciones y las previsiones de las encuestas, también figuran entre las más leídas las notas que desmenuzan las votaciones obtenidas por los distintos partidos políticos, el mapa que dejaron las elecciones y la conformación del nuevo Parlamento.

Declaraciones del presidente del Centro Militar

Carlos Silva aseguró que tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT están llamando a enfrentarse con el próximo gobierno y que, si es necesario, las Fuerzas Armadas podrán ser utilizadas para restablecer el orden.

El comienzo de la transición

Foto: Alessandro Maradei.

Tras la victoria de Luis Lacalle Pou en la segunda vuelta de noviembre, comenzó la transición. Entre las notas más leídas de Política de 2019 varias corresponden a ese período, entre ellas la opinión de Danilo Astori de que la transición empezó mal por la “ignorancia” y “mala fe” del presidente electo y la advertencia de la calificadora Fitch Ratings de que la “agenda de crecimiento” del nuevo gobierno “podría entrar en conflicto con consolidación fiscal”.

Una historia de reencuentro

Ana Payotti, Carlos Solsona y Martín Solsona.

Tras más de cuatro décadas de búsqueda, Carlos Solsona encontró a su hija, la nieta 129 recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. Carlos Solsona contó a la diaria cómo vivió los años de búsqueda: “La gran mayoría fueron años de espera. De paciencia. No soy muy paciente, pero en esto no tenía opción. Si me ponía loco terminaba loco. Y por el lado de la locura no me iban a ganar. No estaba peleando contra un misterio, estaba peleando contra una política de terrorismo de Estado. Sabía quiénes eran”.

Leé la nota completa: Tras más de 40 años de búsqueda, Carlos Solsona encontró a su hija, la nieta 129 recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo

Acoso sexual en el liceo Los Pinos

La historia de Ana Carpintero, una profesora de dibujo que en 2018 denunció que dos estudiantes de Los Pinos la acosaron sexualmente, y de cómo las autoridades del centro le pidieron que retirara la denuncia, entre otras cosas, porque podría perjudicar al futuro ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol.

Leé la nota completa: Docente denuncia acoso sexual en el liceo Los Pinos

El intendente de Colonia, Carlos Moreira, los audios filtrados y su separación del Partido Nacional

Carlos Moreira, el 18 de octubre, en conferencia de prensa.

Días antes de las elecciones elecciones de octubre el intendente de Colonia, Carlos Moreira, del Partido Nacional (PN), protagonizó un inesperado escándalo tras la filtración de dos audios. En ellos, una mujer le pide renovar una pasantía. El jerarca le responde que no se puede, pero desliza: “Salvo que me vengas a convencer a mí personalmente”. Ella interpreta esa frase como un avance del tipo sexual: “Qué bandido, no perdés oportunidad”. “No, por supuesto, no”, responde Moreira. En el segundo audio la mujer vuelve a pedirle la renovación de la pasantía y Moreira le hace una oferta sexual mucho más explícita.

Antes de que el directorio del PN decidiera su expulsión, Moreira decidió dejar el partido, aunque anunció que buscará la reelección en la intendencia en mayo. El Frente Amplio intentó en varias sesiones de la Junta Departamental abrir un juicio político en su contra, pero los ediles del PN han impedido que se llegue al cuórum necesario para tratar la cuestión.

La primera nota sobre el escándalo estuvo entre las más leídas de la diaria en 2019.

Leé la nota completa: Blancos buscarán resolver “con celeridad” la expulsión de Carlos Moreira

Un aumento judicial

Siete ministros y ex ministros de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, pertenecientes al Partido Nacional y al Partido Colorado, impugnaron exitosamente tres artículos de la Ley 18.996 –interpretativos del Presupuesto 2011-2015– y lograron que sus sueldos sean igualados, desde 2012 y de forma retroactiva, a los de los ministros de Estado.

Leé la nota completa: Ex ministros blancos y colorados de órganos de contralor presentaron recurso de inconstitucionalidad y aumentaron sus sueldos

Una nueva denuncia por amenazas del Comando Barneix

Óscar López Goldaracena.

El abogado Óscar López Goldaracena presentó en noviembre una denuncia en la causa que investiga las amenazas del Comando Barneix, realizadas en febrero de 2017, contra 13 personalidades defensoras de los derechos humanos, incluído él mismo. El abogado acompaña la denuncia con las noticias divulgadas por La República y la diaria en las que se consigna la circulación de mensajes de WhatsApp, firmados por el Comando Barneix, que días antes del balotaje instaban a votar a Luis Lacalle Pou “como presidente, con el apoyo de nuestro comandante” Guido Manini Ríos. Los mensajes decían además que se trataba de “una orden” y que “las órdenes se acatan y el que no lo haga es un traidor. Sabemos cómo tratar a los traidores”.

Leé la nota completa: Óscar López Goldaracena presentó denuncia por amenazas por Whatsapp firmadas por el Comando Barneix

Policías convertidos en militares violando las normas de ingreso

Batallón 14 de Toledo (archivo, octubre de 2011).

Ex policías que fueron destituidos de la función pública y procesados con privación de libertad por cometer delitos hoy son militares. Se registran al menos dos casos, y en ambos hubo más de una violación a las normas. Al tanto de la situación, el Ministerio de Defensa inició una investigación de urgencia. El titular de esa cartera, José Bayardi, hizo un pedido de información al Ministerio del Interior para que se le entreguen los expedientes funcionales y policiales de cada uno. También hizo un pedido al Poder Judicial para conocer el registro de antecedentes penales.

Leé la nota completa: Dos funcionarios destituidos y con antecedentes penales reingresaron al Ejército como militares

La JUP y los escuadrones de la muerte

La detención en enero del empresario mediático Miguel Sofía, prófugo durante una década, por su presunta participación en dos homicidios y una desaparición en 1971, volvió a hacer sonar el nombre de la organización de extrema derecha que habría integrado cuando ocurrieron los hechos que se le imputan: la Juventud Uruguaya de Pie. En esta investigación, el historiador Gabriel Buchelli cuenta la trayectoria de un movimiento que “quedó marcado por su complicidad en el anticipo de las prácticas del terrorismo de Estado”.