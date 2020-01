Las opiniones más leídas de 2019

Ya los conocemos

“No teníamos previsto publicar editorial en este número, pero en las últimas horas el líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, difundió un video por redes sociales que nos hizo cambiar los planes”, el editorial de la diaria del día anterior al balotaje a raíz del video difundido por Guido Manini Ríos.

Lástima que sea una puta

“Durante la madrugada del 25 de agosto se apagó la vida de una bebé que había quedado en su casa, al cuidado de su hermana. La madre había salido a trabajar. La niña habría muerto de todos modos, seguramente, aunque ella hubiese estado ahí, pero resulta que no estaba, así que ahora, a la muerte de la hija se le suman la imputación por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, la libertad vigilada durante ocho meses, la imposibilidad de salir a parar la olla y, sobre todo, el escarnio público”, por Soledad Platero.

Cómo lidiar con las nuevas derechas para proteger el sistema democrático

“El acelerado crecimiento de Cabildo Abierto (CA) y su inclusión en la “coalición multicolor” tiene implicancias profundas para la democracia uruguaya presente y futura, que pueden pasar parcialmente inadvertidas en tiempos tan revueltos. En lo que sigue propongo intentar entender este fenómeno político con algunas herramientas conceptuales planteadas por Jürgen Habermas”, por Andrea Carriquiry.

Las neuronas de Manini y los 2.000 “asesinatos” que pronostica

“'Asesinato', en español, siempre significa 'quitar la vida humana intencionalmente'. En cambio, 'homicidio' (que es casi sinónimo) se emplea para casos no alevosos e incluso para muertes accidentales, en cuyo caso se le agrega el calificativo 'no culposo'. Recientemente se informó que el año pasado se registraron 414 homicidios, y eso nos asegura que las neuronas del senador electo Guido Manini Ríos funcionan bien en aritmética, porque aplicó bien la regla del 5 (redondeando para abajo, porque él no quiere 'meter miedo'). No obstante, es notorio que hay homicidios muy diferentes, y eso no lo tuvo en cuenta el senador”, por Roque Faraone.

El lunes que descubrimos que Uruguay no es el mejor país

“Unos días antes de las elecciones, circulaba un tuit: 'Toda América cayendo a pedazos y el uruguayo toma mate, fuma un porro, mira Netflix, agita de lunes a lunes, come todo el día, viaja, curte arte, mete playa y llora a gritos por un cambio. Qué loco'. El domingo, escuchando el discurso triunfante de Guido Manini Ríos, nos empezó a hacer un poco más de ruido la ilusión de la excepcionalidad uruguaya. Después de las elecciones, leímos otras cosas en esas mismas redes sociales: 'cómo me voy a reír de ustedes reclamando por sus derechos laborales'; 'cuando pierdas todos tus derechos te vas a dar cuenta de que sos pobre y votaste a Luis Lacalle Pou'; 'comían una vez al día en el 2000, gana el FA, ahorran, acceden a una vivienda, se compran un auto, ponen un negocio familiar y votan a la derecha porque el Frente Amplio te cobra muchos impuestos, dejame de joder'. ¿A quién se dirige ese discurso? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros?”, por Cecilia Sánchez.

¿Qué hay de nuevo en Cabildo Abierto?

“Si bien es cierto que el experimento político de Cabildo Abierto tiene aspectos novedosos, estos no son tantos como parecen a primera vista. Por ejemplo, no hay mucha novedad en su discurso: su proclamado artiguismo se alimenta más de las abstracciones conservadoras de los años 20 y 30 del siglo pasado que del impulso revisionista de las décadas siguientes. Con Cabildo Abierto resurge el Artigas abstracto, que no es un personaje histórico sino la expresión de un 'interés nacional' que no surge de sus gestos o frases”, por Carlos Demasi.

La pesca de noviembre: resultados llamativos de la segunda vuelta más competitiva de la historia

“Despejado el resultado, terminado este ciclo electoral de 2019, veamos algunos resultados llamativos que nos dejó el balotaje, y nuevas interrogantes que se abren”, por Fernando Esponda.

¿Por qué la toma de rehenes en Pocitos fue un episodio de violencia de género?

“La toma de rehenes en Pocitos fue un episodio de violencia de género. Ante los ojos de todas y todos, se espectacularizó lo que muchas mujeres atraviesan solas en el ámbito privado. Estaban en pareja desde hace años. Ella lo dejó. Él no aceptó la separación y fue a su lugar de trabajo con dos armas a tomar el lugar y a decirle que era una traidora, y que si no era de él no sería de nadie. Nos mostró a todos que tenía el poder de matarla y matarse”, por Denisse Legrand.

El día después del balotaje

“Los resultados del balotaje generaron una situación política inédita en el país. Un empate técnico estaba fuera de las previsiones de todas las encuestadoras y, por esa misma razón, de todos los actores políticos. Aunque sea previsible que, de todas maneras, Lacalle mantenga esa pequeña ventaja en el escrutinio de los votos observados, el escenario cambió mucho”, por Pablo Anzalone.

A los impulsos reaccionarios se les dice que no

“No caben dudas de que la seguridad marca la agenda política y los movimientos electorales. Muestra de esto son los plebiscitos que se han impulsado en las últimas tres elecciones nacionales”, por Denisse Legrand.