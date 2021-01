¿Cuánto permanece el coronavirus en el aire y otras superficies?

El nuevo coronavirus, denominado “SARS-CoV-2” por ser la variante 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS) causado en humanos por coronavirus, ya está entre nosotros. Una pregunta relevante, tanto para la ciencia como para cualquiera de nosotros, pasa por saber cuánto tiempo logra este virus permanecer activo en el aire y en los objetos que nos rodean. Dado que los virus precisan encontrar una célula que los aloje y les permita reproducirse, es importante conocer cuánto resiste activo el coronavirus sin encontrar un huésped que le dé lo que precisa. El tema fue abordado por múltiples investigadores.

¿Qué nos permiten decir los datos actuales de la Covid-19 sobre lo que nos espera?

FIGURA 1. Página web Coronavirus Covid-19 Global Cases del Center for Systems Science and Engineering de Johns Hopkins University.

Esta nota de Ciencia en primera persona repasa lo que se conocía a nivel mundial en marzo sobre el nuevo coronavirus. Se centra en los datos sobre los casos confirmados, las muertes, la situación de China, la modelización de esos datos, las estrategias utilizadas hasta el momento y una primera respuesta a la pregunta ¿cuánto tiempo?

Uruguay tiene una nueva especie de felino

Gato de pajonal (Leopardus munoai) en reserva M'Bopicuá. Foto: Leo Lagos

Trabajo sobre la clasificación de los gatos de pajonal de Sudamérica evidencia que el gato de pajonal de Uruguay es una especie en sí misma y la llama Leopardus munoai. El cambio taxonómico trae consecuencias para la conservación y la investigación del animal.

Ensayo clínico evaluará científicamente si la vacuna BCG puede ayudar en la lucha contra la covid-19

Alejandro Chabalgoity en el Instituto de Higiene. Foto: Mariana Greif

La vacuna BCG, llamada así por el bacilo Calmette-Guerin, se usó por primera vez en 1921 para combatir la tuberculosis, una enfermedad causada no por un virus, como el SARS-CoV-2, sino por una bacteria. ¿Cómo podría entonces ayudarnos a combatir la pandemia de covid-19 cuando la vacuna BCG fue creada para combatir una bacteria y no un virus? Porque desde hace tiempo se ha observado que la vacuna, con casi un siglo de existencia, produce efectos heterólogos, es decir, efectos para enfermedades y patógenos que no eran el blanco específico para el que la BCG fue diseñada.

¿Por qué tanto miedo al indio en Uruguay?

Gustavo Verdesio. Foto: Violeta Chillier

Mientras estudios genéticos muestran que al menos un tercio de la población de nuestro país tiene genes indígenas por el lado materno, la idea de que somos un país sin indios sigue predominando en el imaginario colectivo. Pero no es sólo eso. Los descendientes charrúas generan recelo y no pocas veces son motivo de burla. ¿A qué viene ese miedo al indio? Una reciente publicación permite pensar algunas puntas desde el marco del “colonialismo de colonos”.

Rafael Radi: “Mi ilusión es que en tres meses la salida, como proceso de transición, esté más o menos en curso”

Rafael Radi durante una exposición en el anfiteatro de la Facultad de Ciencias (archivo, julio de 2014). Foto: Nicolás Celaya

En esta entrevista de abril, el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, da las primeras impresiones del trabajo del grupo y cómo se imaginaba que se iba a desarrollar la pandemia.

Investigadores de la Universidad de la República alertan en una carta abierta sobre los efectos negativos de la LUC respecto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Río Santa Lucía (archivo, marzo de 2015). Foto: Sandro Pereyra

La carta publicada en mayo titulada “Posibles efectos de la aprobación de los artículos 500 y 501 de la Ley de Urgente Consideración sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, llevó la firma de 75 investigadores e investigadoras de la máxima institución de investigación científica del país.

Torvosaurus, el dinosaurio carnívoro gigante que causó terror en nuestro territorio hace 150 millones de años

Foto: Federico Gutiérrez

Un trabajo científico de paleontólogos de la Facultad de Ciencias, a partir de dientes hallados en Tacuarembó, permite determinar que este magalosaurio del Jurásico Tardío vivió en Sudamérica y amplía al doble su rango de distribución geográfica mundial.

La revista Nature eligió a Gonzalo Moratorio como una de las 10 personas más importantes del 2020 por sus aportes a la ciencia

Gonzalo Moratorio Foto: Federico Gutiérrez

Desde hace tiempo la revista Nature, una de las más renombradas dentro de la comunidad científica, elabora su lista de los 10 científicos y científicas más importantes del año a la que llama Los 10 de Nature, o en inglés, Nature's 10. La selección de las “10 personas que ayudaron a darle forma a la ciencia en 2020” más destacados a nivel mundial de este raro 2020 incluye al virólogo Gonzalo Moratorio, de la Facultad de Ciencias y el Institut Pasteur de Montevideo, debido al trabajo que, junto a colegas, permitió que Uruguay desarrollara test de diagnósticos propios para detectar SARS-Cov-2 en un tiempo récord, a un costo accesible y generando independencia de las restricciones de materiales y reactivos que sacudió al mundo en los primeros meses de la pandemia.

Ibuprofeno y coronavirus: a la hora de medicarse, también por Covid-19, siga el consejo de su médico

Célula apoptótica -es decir, dispuesta a destruirse- fuertemente infectada por el virus SARS-CoV-2 (puntos rosados) en microscopía de electrones coloreada. Foto: NIAID

En las redes y portales de noticias se propagó que el ibuprofeno y otros medicamentos causaban peores cuadros del nuevo coronavirus; sin embargo, la evidencia tras la recomendación es escasa.