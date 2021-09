No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Los últimos lunes de setiembre, desde 2017, se celebra oficialmente el Día del Futuro y este es el primer año que lo hace con la Comisión Bicameral Especial de Futuros ya conformada en el Parlamento. La iniciativa fue impulsada por la diaria en conjunto con organizaciones sociales y distintos colectivos que, desde 2011, promueven la realización de debates en clave de prospectiva. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dio inicio este lunes a una jornada en la que en distintos paneles académicos y actores de la sociedad civil debatieron en torno a varios temas, moderados por comunicadores.

Argimón dijo al comienzo de la actividad que con la Comisión “se instala en el Parlamento nacional una dinámica de trabajo diferente, en la que creo profundamente”. Destacó que los actores políticos, previo a las campañas electorales, definen sus agendas y en consulta con asesores presentan una propuesta a la ciudadanía. El trabajo de la comisión “es otro mecanismo”, apuntó. El desafío, según Argimón, es recibir y debatir en conjunto, con todos los partidos políticos, las propuestas que llegan desde diversos ámbitos en clave de prospectiva.

El trabajo de los parlamentarios será “recibir insumos que la Comisión determinó como prioritarios para precisamente luego trasladar sin distinción a nuestros partidos políticos la importancia de los ejes temáticos que son esenciales para trabajar entre todos y determinar políticas sostenidas en el tiempo; es una nueva modalidad”, insistió.

Agradeció a los parlamentarios que integran la comisión por salirse del procedimiento habitual: “porque acá hay un estilo tradicional de trabajo en las comisiones parlamentarias y esta es distinta y esa también es una característica de esta comisión; aceptamos, además de nuevos ejes temáticos, nuevos desafíos, el de abrirse a una comunidad que está dispuesta a contribuir con el sistema”.

Entre otros temas que estarán sobre la mesa en la Comisión, la vicepresidenta señaló el futuro del trabajo, las diversas manifestaciones culturales y la importancia de trabajar sobre el medioambiente. “Bienvenidos al desafío de la comisión de futuro, bienvenidos al Parlamento Nacional que abre sus puertas para que entre todos podamos construir esa sociedad del siglo XXI sin brechas, porque en estos temas estamos todos juntos”, finalizó.

Por su parte, el diputado Rodrigo Goñi, que preside la comisión, se refirió a los académicos y referentes presentes en el Palacio Legislativo y aseguró que el desafío del futuro es algo “que no podemos encarar nosotros solos, necesitamos de los saberes de ustedes. Acá, si no hay apertura, colaboración, magnanimidad, no funciona”.

“A veces nuestro foco está en ser parte bien diferente del otro, acá vamos hacer una experiencia por necesidad: siendo partidos diferentes, hacer inteligencia colectiva”, comentó Goñi, y afirmó que no se pueden estudiar “todos los temas”, pero marcó como “fundamental” poner “la bioética en el corazón del proceso, porque como bien suele decirse, no todos los futuros posibles son deseables, y los futuros deseables tienen que salir de la Constitución, que tiene perspectiva de derechos humanos; desde allí podremos hacer todo lo que la comisión quiere hacer”.

También participaron de la apertura el responsable de CPA Ferrere, Bruno Gili, que organizó el evento, y la periodista Romina Andreoli, que moderó el panel. Andreoli destacó que este tipo de eventos debe “hacernos pensar como país, prepararnos para lo que se nos viene; muchos de los temas que vamos a estar abordando en la jornada son desafíos de ayer que nos implican retos para mañana mismo”, mientras que Gili destacó la oportunidad de reunir en una sola jornada a 24 expositores expertos en sus áreas de trabajo para debatir en el Parlamento.