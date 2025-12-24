Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Finalizada la etapa de recolección de insumos, la Comisión Ejecutiva del diálogo social se apresta a trabajar en la presentación de un documento final que sirva para la elaboración de proyectos de ley. Luego de 30 conversatorios, ocho seminarios, 67 audiencias y la recepción de propuestas de forma digital, entre enero y abril se dará la discusión y se sabrá dónde están los acuerdos y dónde “puede haber matices”. Para el coordinador del diálogo social, Hugo Bai, lo transitado hasta el momento recogió “insumos intermedios” y “un conjunto de acuerdos más generales” que, en realidad, “no comprometen a nadie”. Para Nathalie Barbé, representante del PIT-CNT en el diálogo social, se está yendo a “pasos muy lentos” y todavía no se abordó la discusión “sobre los temas principales”.

Tras la designación del senador Óscar Andrade como secretario general del Partido Comunista, dirigentes de ese sector valoran como positivo el cambio, ya que Juan Castillo, quien ocupaba ese cargo y a la vez es ministro de Trabajo y Seguridad Social, “tenía muchas dificultades para llevar adelante las dos tareas”, y Andrade puede “dedicar más tiempo” al “diálogo” con el gobierno, la fuerza política y la sociedad.

La exvicecanciller Carolina Ache presentó una denuncia por difamación e injurias contra los senadores del Partido Nacional Sebastián da Silva y Sergio Botana, y contra el excanciller Francisco Bustillo por declaraciones públicas en su contra hechas tras conocerse su designación como embajadora de Uruguay en Portugal. Desde el entorno Ache sostuvieron que la embajadora quiere defender su “honor, reputación y decoro personal y profesional”, y afirmaron que es objeto “de una verdadera persecución política”.

El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública resolvió levantar la sanción impuesta en 2024 al exdirector del liceo IAVA Leonardo Ruidíaz, y ya no figurará en el legajo del docente, que, además, cobrará los haberes que le fueron retenidos cuando fue suspendido.

Un juez de Ejecución de Buenos Aires rechazó el pedido del militar retirado uruguayo Manuel Cordero, condenado a 25 años de prisión por la megacausa del Plan Cóndor y Automotores Orletti, de ser expulsado del país y que se extinga su pena. El represor había hecho la solicitud en el marco de lo dispuesto por la Ley de Migraciones del vecino país.

Además, en nuestro suplemento Mundo:

Hasta el jueves.