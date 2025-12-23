En su última sesión del año, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) resolvió levantar la sanción que en 2024 Secundaria le impuso al exdirector del liceo IAVA Leonardo Ruidíaz.

El sumario que le inició a Ruidíaz la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) comandada por Jenifer Cherro se extendió durante un año, ya que los hechos que motivaron la sanción ocurrieron entre marzo y abril de 2022. En ese momento, en el marco de un conflicto con el centro de estudiantes por el salón gremial, la DGES resolvió separar del cargo al entonces director y entre los fundamentos planteó que había existido “insubordinación” cuando el entonces director intentaba que el conflicto se resolviera por medio del diálogo.

Luego de la separación del cargo, el liceo pasó a estar intervenido por la DGES, que designó un equipo de inspectoras para que se hicieran cargo de la dirección, luego de que ningún profesor se presentara para ocupar el cargo.

Luego de que venciera la separación del cargo, la DGES dispuso que el director pasara a realizar tareas administrativas y no permitió su regreso a un cargo de dirección hasta tanto estuviera el resultado del sumario. En la sanción definida por la DGES se previó la suspensión por 150 días con retención de haberes, pese a que un informe jurídico establecía una sanción mucho menor.

A partir de lo resuelto por el Codicen este martes, la sanción se retirará del legajo funcionarial de Ruidíaz y el docente cobrará los haberes que le fueron retenidos.