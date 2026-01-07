Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Ya podemos decir, sin exagerar, que la agenda mediática de la primera semana del año estuvo dominada por las repercusiones del ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela que terminó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, próximamente juzgados en Nueva York por presuntos delitos vinculados al narcotráfico y el terrorismo. Ayer, en la víspera de que la Comisión Permanente del Parlamento uruguayo trate la posibilidad de aprobar una declaración conjunta sobre el tema, el representante de nuestro país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, denunció una “flagrante violación del derecho internacional y de los principios básicos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA”.

En el marco de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo internacional convocada para analizar la situación de Venezuela, el diplomático –que en ningún momento mencionó directamente al gobierno de Estados Unidos ni a su presidente, Donald Trump– abogó además por “una transición política pacífica que restablezca la democracia” en Venezuela y que garantice “la protección de los derechos humanos, incluyendo la libertad de todos los presos políticos”.

Por supuesto que nuestro suplemento Mundo también dedica gran parte de su contenido a este tema:

En el marco de la sesión extraordinaria de la OEA, el representante de Brasil ante el organismo, Benoni Belli, calificó la captura de Maduro como “secuestro” y afirmó que los bombardeos en territorio venezolano “traspasan una línea inaceptable”.

Trump descartó la posibilidad de que se convoquen elecciones pronto en Venezuela porque, a su entender, antes de eso hay “que arreglar el país”.

La líder opositora María Corina Machado, que se mantenía en la clandestinidad, dijo que prevé volver al país “tan pronto como sea posible” y que quiere compartir su Nobel de la Paz con Trump.

España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca defienden la soberanía de Groenlandia ante las amenazas de Estados Unidos.

En el ámbito de las noticias locales, un dato preocupante: en 2025, fallecieron 36 personas más en siniestros de tránsito que en 2024, según información preliminar de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) a la que tuvo acceso la diaria. El año pasado se registraron 470 muertes y 28.326 personas lesionadas, en un total de 22.475 siniestros. Entrevistado por nuestra compañera Yamila Silva Carro, el presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, consideró que el accionar de la Justicia con relación a la ley de faltas y una mayor fiscalización son elementos necesarios para que “Uruguay realmente tenga un cambio” en la materia, porque “las cosas coercitivas son las que hacen que la gente cambie la forma de conducir”.

Además: en los primeros cuatro días del 2026 ingresaron a Uruguay más de 94.000 visitantes; la Administración Nacional de Educación Pública compartió los resultados de una encuesta anual que reúne la opinión de docentes y directores en cuanto a la transformación educativa; y accedimos a una serie de correos que reflejan que, en noviembre de 2024, Ana Iewdiukow y Gustavo Basso estaban al tanto de la situación financiera de Conexión Ganadera y buscaban estrategias de salida.

Hasta mañana.