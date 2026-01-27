Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Las muertes, en menos de un mes, de dos menores de edad que estaban al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) volvieron a poner al instituto en el punto de mira. En este escenario, la oposición solicitará la comparecencia de las autoridades del organismo a la Comisión Permanente del Parlamento, según adelantó el senador del Partido Colorado Robert Silva, que dijo que tienen previsto hacer mañana el pedido formal.

El diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian, que días atrás anunció que presentaría un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social para que el INAU brinde explicaciones sobre estos fallecimientos, se pronunció a favor de convocar a las autoridades al Parlamento para que especifiquen “qué es lo que está pasando”. Según las cifras oficiales consignadas por el semanario Brecha, entre 2020 y 2025 fallecieron 346 niñas, niños y adolescentes vinculados al instituto.

Mientras tanto, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) publicó un informe sobre el monitoreo que realiza el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del hogar ex Tribal, donde, “a lo largo de los años, se han constatado situaciones reiteradas de vulneración de derechos”. Consultada por la diaria, la presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, consideró que se debería “establecer alguna mesa de diálogo para ver de qué manera ayudar, o ver qué es lo que está haciendo” el INAU “para que estas cosas cambien sustancialmente”, porque “en realidad, ha sido una seguidilla de casos”.

También en esta edición les traemos los detalles de un nuevo informe preliminar de las estadísticas criminales de 2025 del Ministerio del Interior, que registró una baja general de los delitos de 4,7% en comparación con 2024, y les contamos qué implica la decisión del Banco Central del Uruguay de recortar la tasa de interés en 100 puntos básicos hasta 6,5%.

En el terreno internacional, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo ayer una conversación telefónica con su par estadounidense, Donald Trump, para abordar asuntos bilaterales y distintos temas de la agenda global, como la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a principios de este mes y la Junta de Paz que busca impulsar el líder republicano. Según informaron medios brasileños con base en fuentes del Palacio de Planalto, el mandatario brasileño propuso que esa junta se limite a abordar la futura gobernanza de la Franja de Gaza y que prevea la creación de un Estado de Palestina, dos ideas que Trump no comparte para nada.

De vuelta a Uruguay, en nuestro suplemento Carnaval:

