Después de la virada

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Las repercusiones del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, que en una remontada histórica fue reelecto para gobernar Brasil por cuarta vez, continúan tanto a la interna de ese país como a nivel internacional. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) –que este martes cumple 81 años– fue saludado por numerosas autoridades mundiales, incluidos casi todos los gobernantes de las Américas, menos por el argentino Javier Milei y el estadounidense Donald Trump. Este último, de hecho, dijo en un encuentro con periodistas que el proceso electoral brasileño le “pareció otra elección amañada”, aunque sin aportar ningún tipo de pruebas.

El día después del balotaje llegó además con especulaciones sobre quiénes pueden ser algunos de los ministros del próximo gobierno del PT. En ese sentido, se maneja que el ministro de Hacienda puede ser Rafael Fonteles, quien el 4 de octubre fue reelecto como gobernador del estado de Piauí, y también sobrevuela el nombre de André Janones, diputado electo por el estado de Minas Gerais, que lideró la campaña digital del presidente para la segunda vuelta, para estar a cargo de una secretaría de comunicación digital que se crearía durante la futura administración de Lula.

El que no estaría viviendo su mejor momento es Flávio Bolsonaro, que, después de perder las elecciones, recibió un ultimátum de 24 horas por parte de la Policía Federal para que entregue su pasaporte, luego de una orden dictada por el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, en el marco de una investigación por lavado de activos. Mientras tanto, el centrão, como se le llama al grupo de partidos de derecha y de centroderecha que negocian cargos con los gobiernos de turno a cambio de apoyos parlamentarios, reacomoda la estrategia de cara a un Congreso que tendrá mayoría conservadora.

En paralelo, el nuevo mapa político muestra avances, aunque tímidos, en términos de representación política de las mujeres: habrá tres gobernadoras electas por primera vez en 20 años y en el Congreso aumentó el número de legisladoras en la Cámara de Diputados y en el Senado, aunque sigue lejos de la paridad. Además, nuestros compañeros Mariana Cianelli y Pablo Manuel Méndez profundizan en la repercusión de la victoria de Lula en las políticas de seguridad y defensa.

En Uruguay también siguieron las repercusiones, entre declaraciones, análisis y anuncios. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, señaló en rueda de prensa que la victoria de Lula “nos ayuda a reforzar fuertemente la región” y consideró que “era muy importante que se terminara de procesar lo de Brasil” para atender algunas “urgencias”, como la elección del nuevo secretario general de la ONU. Desde la noche del domingo, varios integrantes del Poder Ejecutivo se sumaron a las felicitaciones.

Distintas fueron las miradas desde la oposición, como es el caso de la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, que valoró que el resultado muestra que “funcionó la democracia”, pero opinó que “Brasil no nos favorece a nosotros” y “Lula tampoco”.

Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que viajó a Brasil para acompañar la jornada cívica, confirmó en comunicación con la diaria Radio que Lula visitará Uruguay antes de fin de año.

Hasta mañana.