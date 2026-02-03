Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Los gobiernos de Chile, Brasil y México oficializaron la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su elección marcaría un doble hito: sería la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de la entidad y la segunda titular de América Latina, después del diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991). “Me siento muy honrada de ser candidata a secretaria general, no sólo por Chile, sino también por Brasil y México. Agradezco el apoyo a esta candidatura y acepto la enorme responsabilidad que conlleva”, declaró la expresidenta chilena en una conferencia junto al actual mandatario, Gabriel Boric.

Las expectativas de que efectivamente sea la sucesora del portugués António Guterres, cuyo segundo mandato finaliza el 31 de diciembre, se sostienen en que, según una práctica no formal y, por lo tanto, no siempre respetada, la titularidad de la secretaría general de la ONU suele rotar entre las regiones y esta vez le tocaría a América Latina. A su vez, existe una idea bastante generalizada de que después de 80 años de líderes masculinos ya es hora de que el puesto sea ocupado por una mujer.

Mientras, en el plano nacional, continúa el debate sobre seguridad pública, a pocos días de que el Ministerio del Interior (MI) presentó un informe preliminar con las estadísticas criminales de 2025. El lunes, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado (PC) renovaron las críticas hacia una gestión del gobierno en la materia que definieron como “sin rumbo”. En un comunicado difundido después de su primera reunión del año, el directorio blanco afirmó que, “más allá de la actuación de la Policía, el gobierno, al cabo de un año de gestión, no ha sido capaz de construir una política de seguridad que esté a la altura de las necesidades de la población”.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional del PC recibió a Diego Sanjurjo –también colorado–, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del MI, para analizar las cifras presentadas hace unos días. Tras el encuentro, el secretario general colorado, Andrés Ojeda, dijo que respaldan el trabajo de Sanjurjo, pero que eso “no quiere decir” que no tengan “enormes discrepancias con la gestión en materia de seguridad”. “No sabemos qué va a ocurrir; no ha venido ningún proyecto al Parlamento en ese sentido. Nos parece que es tiempo de marcar rumbo y firmeza en el combate al narcotráfico y al conflicto entre bandas”, enfatizó.

Además, entre visitas a sitios emblemáticos, reuniones bilaterales y firmas de acuerdos, el presidente Yamandú Orsi sigue en el viaje oficial a China; y el senador blanco Javier García propuso crear una comisión parlamentaria de seguimiento para el convenio entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.



