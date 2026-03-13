Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Como consecuencia del asesinato del adolescente de 15 años Jonathan Correa, que murió a causa de los golpes que recibió por parte de su padre, y cuyo cuerpo fue encontrado en una cañada, en Flor de Maroñas, se reunió por primera vez el Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, que contó con la participación del presidente Yamandú Orsi. Dada la situación, se resolvió la instalación de la Comisión Especial de Atención Transitoria, con el objetivo de intervenir urgentemente “en situaciones críticas” y así “brindar una respuesta estatal efectiva”. Luego de la instancia, quien la encabezó, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, dijo en referencia a la presencia de varios ministros del gabinete, que se va “en dirección de quebrar la fragmentación que existe en las políticas de infancia en Uruguay” con el fin de “construir respuestas unificadas” para las que “no puede haber excusas en el Estado”.

Antes de esa reunión, Orsi se refirió al caso del adolescente asesinado y expresó que “la muerte en sí de un niño nos parte el corazón”, pero además, en este caso, su trayectoria de vida es “otro dolor y otro golpe que recibimos”. El mandatario agregó: “No sé si es este caso, pero todo aparenta a que algo falló, quizá sea algo de los protocolos, pero también quizá sea como una especie de dato más y no se le haya dado la relevancia que tenía”.

Por el caso de Jonathan Correa también se pronunció la Plataforma Infancias y Adolescencias, que mediante un comunicado reclamó que las “acciones son urgentes” y señaló que la violencia hacia niñas, niños y adolescentes requiere “priorizarlos” en las políticas públicas, “readecuar el sistema de protección para que actúe de forma articulada en todo el territorio” y “asegurar recursos” para la prevención.

Sobre el mismo tema, Luis Pedernera, exmiembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en diálogo con la diaria Radio, sostuvo que no se percibe que “el país levante la cabeza en algo tan sensible como es la situación de niñas y niños en Uruguay”, y sobre el caso del adolescente asesinado dijo que “estos niños son una isla rodeada de omisiones del mundo adulto y del Estado”.

Nuevamente, la propuesta del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, de habilitar “paquetes de acciones” para que se pueda invertir en las empresas públicas, dio que hablar. Orsi sostuvo que la propuesta le “encanta” y que ya “lo planteaba Pepe [José Mujica] hace tiempo” y “con mucha contundencia”. También se mostró favorable el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, pero con un matiz: “Esto no es algo nuevo”. “Lo venimos planteando desde hace años y ya estaba incluido en nuestro programa de gobierno”, escribió en X el excandidato presidencial.

