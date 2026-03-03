Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Un día después de cumplirse el primer año de gobierno, el presidente de la República, Yamandú Orsi, dio el lunes su segundo discurso ante la Asamblea General, en donde destacó algunas de las medidas implementadas en lo que va de la gestión y anunció otras para el resto del quinquenio. El mandatario aseguró que “más del 80% de compromisos asumidos” al inicio de la administración “están en marcha”, aunque aclaró que “esto es un punto de apoyo” y que “ahora empieza otra etapa, la de consolidar, la de profundizar, la de transformar lo que ya está en camino”.

Entre las acciones puestas en marcha, resaltó el “fortalecimiento de las bases fiscales del país”, la creación el año pasado de 26.000 nuevos puestos de trabajo, el crecimiento del salario real un 2,3% y la inflación más baja en 25 años”. En materia de salud pública, mencionó que el gobierno ya regularizó el abastecimiento de “casi 100 medicamentos que estaban en falta”, redujo listas de espera, lanzó la iniciativa Acción País por Salud Mental, mientras la mortalidad infantil “continúa descendiendo”. Habló además de “la mayor asignación presupuestal para la primera infancia en la historia del Uruguay”, remarcó la estrategia para el abordaje de las personas en situación de calle, y en materia de educación dijo que se dieron pasos concretos “para transformar, no para refundar”.

Con la mirada en el futuro, Orsi prometió el desarrollo de 69.334 soluciones habitacionales, la instalación de un “parque tecnológico regional” en Rivera, la construcción de “dos nuevos data center de Antel”, uno en Pando y otro en Montevideo, así como de dos cárceles de máxima seguridad. Respecto a las obras proyectadas para el período, mencionó la reforma prevista del sistema de transporte metropolitano y la construcción de la represa de Casupá.

Las reacciones por parte de la oposición no tardaron en llegar. El senador blanco Sebastián da Silva, por ejemplo, dijo en rueda de prensa que “los problemas reales parece que no existen”, porque no se habló “de los cierres de las empresas” ni “de la gente de campo, que está padeciendo una sequía machaza”. Por su parte, el también senador nacionalista Martín Lema consideró que el contenido del discurso de Orsi fue de “ciencia ficción”, porque “se hizo referencia a un país de papel que dista mucho de la realidad de la gente”. Desde filas coloradas, el senador Robert Silva afirmó que “el gran ausente” del discurso “fue la gente”, y agregó que el presidente planteó “un país que no es el que condice con la realidad”.

Fuera de nuestras fronteras continúan las repercusiones de la guerra regional en Medio Oriente que se desató el sábado con los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán; el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que la ofensiva puede durar entre cuatro y cinco semanas, y Francia anunció que aumentará su arsenal nuclear para fortalecer la capacidad de disuasión de su país y de Europa.

Además, en nuestro suplemento de Carnaval:

Hasta mañana.