Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Mientras la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y representantes del Congreso de Intendentes comparecieron en la comisión de Diputados que discute el proyecto de ley para reducir el valor de la mayoría de las multas por exceso de velocidad, que “va ganando adeptos y también insumos”, la Unidad Nacional de Seguridad Vial presentó su informe anual de siniestralidad con datos de 2025 que no son nada alentadores.

Según el informe, en 2025 hubo 4,1% más siniestros de tránsito y 8,5% más fallecidos por esta causa que en 2024; en 2025 murieron 471 personas en siniestros de tránsito, mientras que en 2024 fueron 434. Pero, además, la mortalidad impacta sobre la población más joven, ya que el mayor porcentaje (16,1%) corresponde a personas de entre 20 y 24 años (62 hombres y 14 mujeres).

Etcheverry dijo al salir que había presentado evidencia de que “donde se han colocado mecanismos de fiscalización ha habido un efecto realmente importante de disminución de los siniestros y de los excesos de velocidad”.

Siguiendo con el tema movilidad y tránsito, la intervención del presidente Yamandú Orsi para finalmente inclinar la balanza hacia una obra de reforma del transporte metropolitano sin túnel por 18 de Julio despertó algunas críticas.

Por ejemplo, las de dos legisladores del Movimiento de Participación Popular. Julieta Sierra dijo que se perdió “[la] oportunidad de tener una obra de gran magnitud”, y Pablo Inthamoussu valoró que la “primera impresión” sobre la nueva propuesta de hacer carriles para los BRT en superficie es que “obviamente no arroja los resultados del túnel”. Los blancos, como Martín Lema, hablaron de “improvisación”, pero el que más llamó la atención fue el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien sostuvo que el proyecto con soterramiento era el que bajaba más los tiempos y permitía “revalorizar el Centro de Montevideo”, porque abría la posibilidad de “hacer muchas inversiones inmobiliarias”.

En otro orden, la Comisión Nacional Asesora de Derechos Sexuales y Reproductivos presentó el martes al Ministerio de Salud Pública (MSP) recomendaciones a tener en cuenta de cara a la elaboración de la estrategia nacional de derechos sexuales y reproductivos 2026-2030, con el objetivo de “delinear una hoja de ruta orientadora para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas vinculadas a la promoción, protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el país”.

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Hasta mañana.