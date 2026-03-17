Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Las autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas por el ministro Carlos Negro, presentaron el lunes al resto del gabinete de seguridad un documento con los aportes realizados en el marco de los Encuentros por Seguridad, en una nueva etapa del proceso de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública. El jerarca dijo que en estos días se presentará la propuesta al resto de los ministros. Luego se enviará “personalmente a cada uno de los presidentes de los partidos” políticos y –finalmente–, sobre el fin de la semana que viene, conocerá la luz pública.

Negro no quiso profundizar en detalles para respetar los plazos establecidos, pero señaló que “el concepto general que guía todo el documento y todo el plan es crear un modelo uruguayo de seguridad pública, una forma de combatir el delito y mejorar los niveles de seguridad del país, que no sea a través de recetas autoritarias o que no se puedan implementar en un país republicano y democrático como el nuestro”. La semana pasada, tras una reunión del Consejo de Ministros, el ministro había adelantado que el plan tendrá 79 acciones concretas y alrededor de 100 medidas.

En paralelo, la oposición sigue discutiendo los pormenores de la interpelación a Negro, y mientras en la interna del Partido Colorado todavía siguen discutiendo en qué cámara se debe convocar al ministro del Interior, el lunes el cabildante Álvaro Perrone les pidió a blancos y colorados que se haga en la Cámara de Diputados.

Otra novedad que marcó el comienzo de semana viene del ámbito económico, porque el Poder Ejecutivo reglamentó el nuevo régimen de franquicias para compras en el exterior, que empezará a regir a partir del 1º de mayo. Entre las modificaciones –que fueron introducidas en el presupuesto quinquenal– aparece la aplicación del IVA a las compras en el exterior por franquicia –como las que se realizan a través de Temu, por ejemplo– y el establecimiento de una franquicia anual de hasta 800 dólares –antes, el tope era de 600 dólares–, distribuida en un máximo de tres compras por año.

En el ámbito judicial, la edición trae detalles de la presentación del proyecto de reforma del Código del Proceso Penal elaborado por el Grupo Asesor Técnico que ya llegó a manos del presidente Yamandú Orsi, una actualización sobre cómo sigue el proceso que enfrenta el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ante la Justicia estadounidense y la historia de un grupo de privados de libertad que impulsa la creación de una cooperativa de viviendas de ayuda mutua.

Además, nuestro compañero Marcelo Pereira analiza en su nueva columna las reparaciones estatales a víctimas del terrorismo de Estado y, en particular, el camino recorrido hasta alcanzar una pensión especial reparatoria sin restricciones ni mezquindades.

Fuera de Uruguay, líderes europeos rechazaron las exigencias planteadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, en el sur de Irán, parcialmente cerrado por la Armada iraní, afectando el pasaje del 20% de la producción de petróleo. El mandatario, en respuesta, acusó a sus “socios” de “no mostrar mucho entusiasmo” en apoyar a su país.

Hasta mañana.