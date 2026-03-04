Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, presentó ayer ante la Junta Departamental un adelanto de los cinco proyectos por los que solicitará al cuerpo legislativo capitalino la aprobación de recursos adicionales por 300 millones de dólares. Las iniciativas tienen que ver con limpieza, saneamiento, veredas, calles y un plan para revitalizar la Ciudad Vieja, temas que “están en el centro de las preocupaciones” de la ciudadanía, dijo Bergara.

El plan que se lleva la mayor parte de los recursos solicitados es el de saneamiento, que requiere 84 millones de dólares, 28% del total, y propone la extensión de la red de saneamiento “en zonas como Villa Don Bosco, Carrasco Este, Villa García, Instrucciones y Lezica Sur”, y la rehabilitación del colector en Punta Carretas. El proyecto de limpieza tiene un costo de 60 millones de dólares que se destinarán a la compra de 254.000 contenedores intradomiciliarios, 19.000 contenedores intraprediales y 1.000 contenedores para la vía pública, así como de 49 camiones recolectores y 25 eléctricos. En tanto, los planes de reparación y construcción de veredas y calles tienen un costo de 65 y 50 millones de dólares, respectivamente, y en la Ciudad Vieja se plantea invertir 40,7 millones, con el objetivo de “promover inversiones que revitalicen y potencien” las dimensiones residencial, de espacio público, cultural y patrimonial” de la zona, señaló el intendente.

Cada proyecto tiene que ser aprobado en la Junta Departamental por una mayoría especial de 21 en 31, lo que implica que el oficialismo precisa por lo menos cuatro votos de la oposición. El intendente propuso a los ediles abrir un espacio de intercambio por un período de tres semanas, antes de que la comuna capitalina remita formalmente las iniciativas al cuerpo legislativo.

A nivel de la política nacional también hubo novedades ayer. Por un lado, tuvo lugar una nueva reunión de coordinación de la Coalición Republicana, en la que se analizó la gestión de seguridad pública, la situación de la economía, el proyecto del gobierno para crear el Ministerio de Justicia y “la problemática del abastecimiento de agua potable”, según comentaron el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, en una rueda de prensa. Respecto del último punto, Mieres anunció que los partidos de la coalición enviarán una carta al presidente Yamandú Orsi para pedirle que “revise” el proyecto que sustituyó a Neptuno.

Por otro lado, la Mesa Política del Frente Amplio se reunió para analizar el primer año del gobierno. A modo de síntesis, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, afirmó: “Está gobernando la izquierda y estamos cumpliendo con las prioridades” que se plantearon durante la campaña electoral.

