Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que mantiene “negociaciones profundas” con Irán y que se puede llegar a un acuerdo antes de este martes, cuando finalice el plazo que impuso a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz. De no ocurrir eso, Trump dijo que destruirá “todo allí”, en referencia a infraestructuras vitales para la población civil: “El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá”, escribió este domingo el presidente estadounidense en su red social, Truth. Sin embargo, las respuestas iraníes no confirman que se esté negociando y la misión de Teherán ante la Organización de las Naciones Unidas calificó el mensaje de Trump como una “incitación directa y pública a aterrorizar a la población civil” a la vez que “una prueba clara de la intención de cometer crímenes de guerra”.

En el plano local, actores políticos y empresariales ven que las herramientas dispuestas por la ley destinada a mitigar las diferencias de precio con los países limítrofes fueron subutilizadas. Entre las medidas están un régimen simplificado de importación, la exoneración de aportes patronales, la reducción de IVA mediante pagos con tarjetas de débito y un régimen especial para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan importar algunas mercaderías sin IVA e Imesi. El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, reconoció que algunas medidas no fueron utilizadas de forma masiva y anunció su ampliación, sumando nuevos sectores de actividad a la exoneración de aportes patronales, incorporando nuevos productos al régimen simplificado de importación, e instrumentando una tercera franja para el descuento del Imesi.

Un grupo de organizaciones sociales, sindicales y ambientales presentaron el 27 de marzo un recurso de amparo para detener las actividades de prospección sísmica offshore “hasta que se acredite el cumplimiento de la normativa constitucional y legal” que entienden vulnerada, como el artículo 47 de la Constitución, sobre protección del ambiente. Los colectivos tomaron como prueba central un informe elaborado por científicos de la Universidad de la República y un investigador uruguayo que trabaja en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que expone sobre las eventuales consecuencias de la prospección en curso. Uno de los autores, el exdirector nacional de Recursos Acuáticos Daniel Giraldoni, escribe una columna en Posturas sobre el mismo tema, poniendo sobre la mesa el rol de Ancap, las ganancias que obtiene la empresa estatal con estas exploraciones y la ausencia de un análisis de los altos costos en pérdida de biodiversidad y trabajo, que no se ponen en juego a la hora de la toma de decisiones.

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