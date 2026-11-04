La superficie urbanizada de Uruguay creció 125% entre 1985 y 2025

La nueva colección de MapBiomas Uruguay, que analiza los cambios del uso del suelo en los últimos 41 años, también arroja un aumento de 124% de la agricultura y de 948% de la forestación y una pérdida de 16% de vegetación natural.

Así como un pediatra año a año va haciendo el seguimiento del crecimiento de nuestras criaturas, a la hora de ver cómo va cambiando el uso que hacemos del suelo en nuestro país contamos con una iniciativa maravillosa que, prácticamente año a año, nos permite saber dónde estamos: MapBiomas Uruguay.

Ya en 2022, gracias a datos de este grupo de investigación que entonces trabajaba dentro del proyecto transfronterizo MapBiomas Pampa, reportábamos que entre 2001 y 2018 Uruguay había perdido 10% de sus pastizales debido a la expansión de la agricultura y la forestación. Al año siguiente, el grupo siguió trabajando y no solo lanzó el nodo local MapBiomas Uruguay, integrando investigadoras e investigadores de distintas instituciones del país, sino que lanzó una nueva colección de mapas de cobertura de suelo que abarcó un período de años mayor. Gracias a esa brillante labor, en 2023 informábamos que entre 1985 y 2022 Uruguay había perdido 20% de sus pastizales naturales.

En noviembre de 2025 MapBiomas lanzó una nueva colección de mapas y con un sitio dinámico en el que se pueden hacer múltiples consultas; en esa oportunidad titulamos nuestra nota diciendo que entre 1985 y 2024 siete departamentos habían perdido entre 31% y 55% de sus pastizales. ¿Por qué remarcar tanto la pérdida de pastizal? Porque en este país el pastizal es el ecosistema predominante. Hoy abarca apenas 58% del país, pero en la década de 1990 llegó a ocupar el 80%. Así que prácticamente cualquier nuevo uso que le demos a la tierra tendrá lugar sobre pastizales (ya sea expansión de la forestación, de la superficie cultivada, instalación de parques solares, etcétera).

El 3 de noviembre MapBiomas Uruguay lanzó su cuarta colección de mapas de cobertura de suelo para el país, abarcando ahora todas las transformaciones ocurridas en pedacitos de territorio de 30x30 metros mediante el procesamiento de datos e imágenes satelitales y calibración en el terreno. Cada colección no solo mejora las herramientas de detección de las distintas coberturas, sino que generalmente introduce cambios. La Colección 4 de MapBiomas Uruguay no es una excepción, y la gran novedad es que este año, dentro de lo que antes se describía solo como “área sin vegetación”, ahora se separan por un lado las zonas “playas y dunas, afloramientos rocosos, infraestructura rural y minería”, y por otro, como categoría independiente, las zonas urbanas (de allí que escogiéramos estos datos para titular la nota, ya que antes de este esfuerzo de MapBiomas el crecimiento urbano podía obtenerse con algunos cálculos, datos dispersos y aproximaciones, y no cómo ahora, con información satelital, año a año, desde 1985 al año pasado).

Así que naveguemos rápidamente por algunos de los grandes datos de cambios de uso del suelo que esta nueva entrega de MapBiomas Uruguay pone a nuestra disposición.

Pérdida de Pastizal 1985-2026 - Tomado de MapBiomas Uruguay Colección 4

Seguimos perdiendo pastizal

Con la anterior colección lanzada hace apenas un año, no cabría esperar grandes cambios en lo que sucedió en apenas 365 días. En efecto, en la nueva edición destacan que “entre 1985 y 2025 se perdieron 3,01 millones de hectáreas de pastizales naturales”, lo que “representa una pérdida del 22,6% de la superficie que existía en 1985”.

Al comparar con la pérdida de pastizal reportada el año pasado vemos que si bien el cambio no es drástico, se sigue dando: para el período 1985-2024 se habían perdido 2,9 millones de hectáreas de pastizales naturales. En un año entonces la despastizalización habría abarcado a otras 110.000 hectáreas. Si para 2024 habíamos perdido 22% de la superficie total de pastizal natural que había en 1985, en solo un año se perdió otro 0,6% de ese pastizal.

El asunto es de interés porque, como había reportado un artículo científico en el que participaron algunos investigadores de MapBiomas Uruguay, si la producción agroforestal sigue expandiéndose al ritmo de las últimas décadas, para 2037 los pastizales naturales cubrirán solo 46% de nuestro territorio.

No solo se perdió pastizal. La nueva colección de MapBiomas Uruguay reporta que “entre 1985 y 2025 se perdió 16,5% de la vegetación natural” del país. Una vez más, es un incremento respecto de lo reportado para el período 1985-2024, que había marcado una pérdida de vegetación natural de 16,1%.

Expansión de área urbana 1985-2026 - Tomado de MapBiomas Uruguay Colección 4

Avanza la forestación y se frena la agricultura

“Entre 1985 y 2025 la agricultura aumentó 124% y las plantaciones forestales 948%”, reportan en esta nueva colección. Al comparar lo que había pasado hasta solo un año antes, es decir entre 1985 y 2023, la forestación siguió creciendo (en aquel entonces el aumento era de 915%), pero la agricultura se habría contraído un poco (para 2023 representaba un aumento de 136% respecto de 1985).

En efecto, al ver los números en hectáreas, vemos que si para 2024 “el área con agricultura” era de 3,4 millones de hectáreas, para 2025 fue de 3,1 millones de hectáreas.

Sumadas la agricultura y la forestación a las “pasturas implantadas”, es decir, zonas donde se practica el cultivo “de especies forrajeras herbáceas perennes”, principalmente gramíneas y leguminosas exóticas, totalizan hoy 30,4% de la superficie del país.

Somos de la ciudad

Según datos del último censo (2023), de la población total de 3.499.451 personas, 3.324.678 vivían en áreas urbanas del país, mientras que apenas 174.773 lo hacían en áreas rurales. Eso da un porcentaje altísimo de gente viviendo en ciudades: 95% de la población.

Esta colección de MapBiomas Uruguay incorporó la estimación de cuánto ha cambiado la superficie urbanizada del país. Lo que emerge al comparar 2025 con 1985 parece reflejar lo lanzado por el censo.

Entre 1985 y 2025 “la superficie urbana de Uruguay pasó de 47.700 hectáreas a 98.700 hectáreas, lo que representa un crecimiento del 125,6 % respecto de 1985”. ¡La mancha urbana se duplicó una vez y cuarto en estos 40 años!

Al ver los mapas que acompañan el resumen de datos de cambios de uso del suelo, es obvio que ese crecimiento no ha sido parejo en todo el país. “Las áreas urbanas se concentran principalmente a lo largo de la franja costera, destacándose Montevideo y su área metropolitana, así como las principales localidades del litoral sur y este del país”, señalan.

Reporte y colección de mapas: MapBiomas Uruguay (2026). Colección 4 de mapas anuales de cobertura y uso del suelo en Uruguay entre 1985 y 2025

Equipo técnico: Santiago Baeza (coordinación), Federico Gallego (coordinación), Andrea Barbieri, Gonzalo Rama, Claudia Simón, Juan López de Haro, Bruno Guigou, Laura Bruzzone, Sebastián Ramos y Pablo Baldassini.