En el período 2020-2025, la Junta Departamental de Colonia remitió a la intendencia 302 pedidos de informes, de los cuales 108 fueron respondidos, mientras que 194 quedaron pendientes de contestar, según detallaron autoridades de ese organismo a la diaria.

Del total de los pedidos de informes solicitados, 198 fueron presentados por ediles del Frente Amplio (FA), 67 por ediles del Partido Colorado (PC), 28 por las comisiones permanentes de la junta y sólo ocho por ediles del Partido Nacional (PN).

Según la normativa vigente, cualquier miembro del cuerpo de ediles puede pedir al intendente los datos e informes que estime necesarios “para cumplir su cometido”. El pedido debe ser formulado por escrito y por intermedio del presidente de la junta, “que lo remitirá de inmediato al intendente, que tendrá un plazo de 20 días para su respuesta, con una prórroga de 20 días más para responder, previo aviso al edil solicitante”.

En la última gestión de gobierno liderada por el exintendente y actual senador Carlos Moreira (PN), en forma reiterada, ediles de la oposición reclamaron sobre las escasas respuestas que aportaba el ejecutivo departamental a esas demandas de información.

En la gestión pasada ediles frenteamplistas demandaron a la comuna en el ámbito judicial mediante solicitud de acceso a la información pública, dado que no recibían respuestas a los pedidos de informes presentados en la Junta Departamental.

“En muchos casos”, los ediles del PN “votaban en forma contraria a la reiteración de pedidos de esos informes cuando expiraba el plazo para responderlos” por parte del ejecutivo, comentó un edil del FA a la diaria, por lo que la ruta de la Justicia fue un camino ensayado por ediles frenteamplistas.

Leé más sobre esto: Ante falta de respuestas, edil del FA presentó recurso para conocer lista de particulares que contratan camiones y maquinarias con la Intendencia de Colonia

Sin muchos cambios en la actual gestión, según el Frente Amplio de Colonia

Cuando el nacionalista Guillermo Rodríguez asumió el cargo de intendente de Colonia dijo que una de las premisas de su gobierno sería la comunicación y el buen relacionamiento con las distintas bancadas que conforman la Junta Departamental. En ese sentido, a las pocas semanas de haber asumido, Rodríguez mantuvo un encuentro con ediles frenteamplistas, donde uno de los puntos tratados estuvo centrado en “las respuestas en tiempo y forma de los pedidos de informes” y en el compromiso de asistir a los llamados a sala, así como de responder “todas las iniciativas realizadas por los ediles en la media hora previa de cada sesión”, de modo de cumplir con “la normativa vigente de la Junta Departamental de Colonia”.

Sin embargo, en diálogo con la diaria, el edil del FA Martín Collazo dijo que “la transparencia y el gobierno de puertas abiertas” esgrimidos por Rodríguez ni bien asumió el cargo “duraron tan sólo unos días”. “Tanto a mí como a varios compañeros de bancada nos deben respuestas a pedidos de informe con más de 100 días de atraso, cuando el plazo constitucional prevé un máximo de 20 días”, indicó Collazo.

En ese sentido, el edil dijo que está analizando algún otro camino a recorrer: “Si por analogía se puede recorrer la vía judicial que prevé la Ley de Acceso a la Información Pública, o si hay que recurrir a otra herramienta judicial, como podría ser la acción de amparo, que es una herramienta prevista para casos de flagrante vulneración de derechos”.

“Debemos ser conscientes y claros al momento de analizar esta situación”, dado que “no todas las consultas que se formulan a través del pedido de informes tienen la misma entidad y fuerza como para seguir un tratamiento ante la Justicia”, planteó el edil.

Asimismo, Collazó manifestó que “hay que trabajar en qué situación amerita mover el sistema judicial y en cuál no, dado que algunos temas son sensibles y de carácter importante”, como por ejemplo, “la información vinculada con los adeudos de contribuciones inmobiliarias”.