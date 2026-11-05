Condenaron con 25 años de prisión a un hombre por un homicidio ocurrido en Colonia en octubre de 2025

Fuentes policiales manifestaron que el joven condenado “podría estar relacionado con una red estilo sicariato”; se trata de una de las penas más extensas impuestas en el departamento.

La Jefatura de Policía de Colonia informó este jueves sobre la condena de un hombre que había estado involucrado en un homicidio ocurrido el 31 de octubre del año pasado, en el populoso barrio El General de Colonia del Sacramento.

En el marco de diversas actuaciones que se desarrollaron durante todo este año, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de cuarto turno condenó a un hombre como coautor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado complejo, en régimen de reiteración real con un delito previsto en el artículo 31 del Decreto Ley 14.294, en la modalidad de negociación de sustancias estupefacientes agravado, en calidad de autor.

Según detalla el comunicado de la jefatura, la pena impuesta al joven de 21 años recae a 25 años de penitenciaría. Asimismo, se dispuso el decomiso y la destrucción de los proyectiles y de la sustancia estupefaciente incautada durante ese operativo.

El joven había sido formalizado como presunto autor de un delito de homicidio muy especialmente agravado en grado de tentativa en calidad de autor en régimen de reiteración real, con un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautor, un delito de porte de arma por reincidente y un delito de suministro de sustancia estupefaciente, todos en régimen de reiteración real. En ese entonces se había dispuesto prisión preventiva por 120 días.

Además, un adolescente de 14 años y otras dos personas mayores de edad habían sido procesadas días después de sucedido el hecho.

Fuentes policiales consultadas por la diaria manifestaron que la pena es una de las sentencias más extensas que se ha impuesto en el departamento. Consultado sobre la extensión de la pena, la fuente comentó que “la situación del joven condenado podría estar relacionada con una red estilo sicariato”.

El caso

La noche del viernes 31 de octubre de 2025, dos hombres fueron atacados a balazos en la calle Diego Espino y De los Hornos, en El General.

Al llegar a una finca que funcionaba como boca de venta de drogas, funcionarios policías encontraron a un hombre de 30 años herido, que posteriormente fue trasladado a un sanatorio privado, donde falleció producto de una herida de bala en la cabeza. Luego la Policía supo que un joven de 18 años había resultado herido en ese ataque y llevado al hospital Samuel Bertón, donde se recuperó con el correr de los días. Los hombres atacados no formaban parte de quienes se dedicaban a actividades de tráfico en esa finca.

Pocas horas después del ataque fueron detenidas tres personas mayores de edad y un adolescente, que estuvieron a disposición de la Justicia. En el momento de la detención llevaban consigo cocaína destinada a la comercialización.

Ambos responsables del ataque con arma de fuego eran oriundos de Montevideo y se trasladaban con frecuencia a Colonia del Sacramento para realizar actividades vinculadas al narcotráfico.