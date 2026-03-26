A partir de un homicidio ocurrido en Colonia del Sacramento y la posterior condena de sus responsables, la Jefatura de Policía local llevó adelante una investigación que permitió vincular el hecho con una red de comercialización de estupefacientes que operaba en distintos puntos del país. El homicidio tuvo lugar el 31 de octubre de 2025. En primera instancia, dos hombres fueron detenidos y posteriormente condenados por la Justicia. Sin embargo, las actuaciones continuaron y permitieron establecer que el crimen estaba asociado a actividades vinculadas al narcotráfico, de acuerdo a un comunicado emitido por el Ministerio del Interior.

En el marco de la investigación, se logró identificar una organización delictiva que operaba desde diferentes unidades penitenciarias del país, integrada por personas privadas de libertad que coordinaban una red de distribución de drogas en varios departamentos.

Como parte de las actuaciones, la Justicia dispuso el análisis de diversos teléfonos celulares incautados tanto a reclusos como a una persona detenida en noviembre de 2025. De ese trabajo surgieron elementos que confirmaron la participación de varias personas en la organización, informó la Policía.

En tanto, este martes la Fiscalía de Colonia del Sacramento ordenó la realización de 31 allanamientos en los departamentos de Colonia, Montevideo, Río Negro, Durazno y Canelones. Los operativos culminaron con la detención de 38 personas.

Finalmente, tras ser conducidas ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de 4° Turno, se dispuso la condena de 31 personas mayores de edad por delitos como comercialización y transporte de estupefacientes, asistencia al narcotráfico, asociación para delinquir, lavado de activos en modalidad de transferencia, hurto, violación de domicilio y tráfico interno de armas y municiones. Las penas impuestas van desde los seis meses hasta los cinco años de prisión efectiva.

Además, tres menores de edad fueron condenados por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes a título oneroso, por lo cual deberán cumplir una pena de 12 meses de medidas socioeducativas, con internación en dependencias del INISA y seguimiento por parte del INAU.

Lavado de activos

El año pasado, en entrevista realizada por la diaria, el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, advirtió sobre maniobras de lavado de dinero en ese departamento, lo cual despertó reacciones contrarias por parte de dirigentes nacionalistas.

No obstante, pocos meses después de haber recibido esos cuestionamientos por parte de actores políticos, la justicia condenó por delitos de lavado a varias personas, en el marco de la Operación Delta.

En efecto, en noviembre, una investigación encabezada por la Fiscalía departamental y la Jefatura coloniense, determinó la realización de operativos puntuales en varias localidades de ese departamento –Colonia del Sacramento, Juan Lacaze, Rosario y Nueva Helvecia–, así como en Montevideo, Canelones y Maldonado, que finalizaron con condenas a numerosas personas por varios delitos, entre ellos el lavado de activos.

De ese modo, la operación Anfisbena suma un nuevo caso de condenas por delitos de lavado de activos en menos de seis meses en el departamento de Colonia.