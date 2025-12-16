Tacuarembó

San Gregorio de Polanco

Ubicado a orillas del río Negro y en el lago artificial de la represa de Rincón del Bonete, se accede por la ruta 43 desde la ruta 5, en Tacuarembó, o por la misma ruta pero cruzando en balsa desde Durazno.

Además de las espaciosas playas de agua dulce, el balneario se caracteriza por sus más de 90 murales y esculturas, desperdigadas por todo el casco urbano, obras de reconocidos artistas. Se puede visitar también el almacén histórico, que funciona como museo, y la planta de la empresa Estuario del Plata, dedicada a la producción de caviar para exportar, a partir de la crianza de esturiones en piletas con el agua del río.

Existe una variada oferta de alojamientos, casas para alquilar, cabañas, camping y el hotel municipal Los Médanos, ubicado en la avenida Arturo Mollo s/n. También se puede acampar en la península, en la que hay por lo menos dos campings con acceso para vehículos.

Municipio de San Gregorio de Polanco, Tel. 4369 4058.

Iporá

Ubicado a siete kilómetros de la ciudad de Tacuarembó, es un centro de esparcimiento con parque y dos lagos artificiales, una pileta para baños, zonas de camping, senderos y otras instalaciones. Se accede desde la capital departamental por la avenida Héctor Gutiérrez Ruiz. Posee una amplia oferta de alojamiento y hay un parador de dos plantas. Las playas, aunque angostas, permiten la práctica de deportes náuticos y de arena, y las aguas, aunque calmas, por el viento circundante tienen olas de pequeño porte. Por el formato de balneario se pueden conseguir alojamientos diversos: casa, apartamentos, hoteles y hay un camping municipal con cabañas.

Lago Merín Summer Festival: se realizará el 23 y 24 de enero en su décima edición. El 24 a las 21.00, en calle 1 y 18, también se realizará la 24ª edición del Festival Reina del Lago.

Dirección de Turismo de Tacuarembó. General Flores 185. Tel. 4632 4671 int. 428 y 4634 5680.

Cerro Largo

Laguna Merín

La laguna Merín está unida por el río San Gonzalo a la laguna de los Patos, en Brasil, y por ahí tiene salida al mar. Su nombre significa “pequeña”, derivado del vocablo tupí guaraní mi’ri. Tiene aproximadamente 4.500 kilómetros cuadrados, con más de 120 kilómetros de costas solamente en Uruguay. “Con un largo total de aproximadamente 200 km y un ancho promedio de 35 km, la laguna Merín es una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo y un tesoro ecológico que todos deberíamos conocer y cuidar”, informa la Intendencia de Rocha, otro de los departamentos que tienen costa sobre la laguna.

Treinta y tres

Pueblo General Enrique Martínez, La Charqueada

Se trata de una localidad del departamento de Treinta y Tres, sobre el río Cebollatí, cuya playa está del otro lado de ese curso de agua, en el departamento de Rocha. Antes se cruzaba con una balsa, ahora hay un puente. El poblado tiene un camping municipal con cabañas, abierto todo el año, y el puerto está a 17 kilómetros de la desembocadura del río Cebollatí en la laguna Merín, y a mitad de camino se encuentra la Isla del Padre, declarada reserva departamental. La playa cuenta con guardavidas.

Rocha

Aníbal Saglia

Se llega por la ruta 15 desde Cebollatí y está a orillas de la laguna Merín. No hay servicios, pero cuenta con una amplia playa, árboles y lugares para acampar.

Florida

25 de Agosto

Otro pueblo lleno de murales que invita a recorrer sus calles. Hay más de 100 obras de diversos artistas. Además, se puede disfrutar del parque y de la playa del río, visitar la vieja estación de trenes y observar el antiguo puente ferroviario que aún persiste a pesar del paso del tiempo.

Canelones

Las Brujas

Ubicada al final de la ruta 48, esta pequeña localidad tiene playa sobre el Santa Lucía en la zona de los humedales. Hay una plaza en la que el Municipio de Los Cerrillos instaló intervenciones de gigantes de más de cuatro metros, construidos artesanalmente.

Parador Tajes

Se podría afirmar que es el balneario de Los Cerrillos. Se accede por la ruta 47 desde la ruta 36. Se trata de un parque de 62 hectáreas que está bajo la administración del Servicio de Tutela Social de las Fuerzas Armadas. Tiene un espacio recreativo construido en torno a la Casona de Tajes (casa de veraneo de Máximo Tajes, presidente de Uruguay entre 1886 y 1890), donde funciona un museo. Hay una zona de camping, almacén, parador con parrilla, mesas para comer al aire libre, juegos y, por supuesto, la playa sobre el río.

Aguas Corrientes

La localidad asociada a la planta potabilizadora de OSE tiene playas sobre el río. Hay un predio que pertenece al ente estatal, pero que fue cedido al Club Náutico Aguas Corrientes en 1950, donde funciona un camping con sus respectivos baños y una cantina. Se puede visitar también el Museo del Agua, creado en 2006 por convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura, OSE y la Intendencia de Canelones. Recientemente se inauguraron nuevas marcas patrimoniales, una propuesta que pone en valor la historia local y el vínculo con el río.

Santa Lucía

Una de las ciudades más importantes de Canelones tiene costa con playas sobre el río que le da nombre. El parque sobre la ribera del curso de agua tiene algunas zonas donde se puede acampar, playas con guardavidas y diversos servicios. Se puede visitar la Casa de la Cultura y Museo José Enrique Rodó, ubicado en la calle Rivera 262. A mediados de febrero toda la comunidad se prepara para organizar el carnaval de embarcaciones del río Santa Lucía, un desfile de barcos alegóricos por el agua, que empieza de día y culmina en la noche con las embarcaciones iluminadas.

San Ramón

El parque de San Ramón es una zona de esparcimiento a orillas del río, con mesas a la sombra, parrilleros, baños y acceso a la playa con guardavidas.

Balneario Zagarzazú en Carmelo, Colonia (archivo, enero de 2023). Foto: Ignacio Dotti

Colonia

Carmelo

La geografía dice que aún estamos en el Río de la Plata, pero por poquito. En Carmelo se puede disfrutar de los atractivos de esta hermosa localidad combinando con idas a la playa, ya que cuenta con varias, entre ellas, Seré y Corralito. Pero a pocos kilómetros, por la ruta 21, se accede a Zagarzazú, balneario que comenzaron a construir familias carmelitanas en 1960. Además de la bonita playa, tiene parques, zona de pícnic, bajada de embarcaciones, parador y el hotel Puerto Dijama.

Nueva Palmira

Poco antes de llegar a la ciudad, está la zona denominada Punta Gorda, donde se ha convenido que está el kilómetro 0 del Río de la Plata, por la confluencia de los ríos Uruguay y Paraná Guazú. La zona es conocida también por haber sido visitada por el científico Charles Darwin. De hecho, existe un paraje denominado Rincón de Darwin, donde hay un sendero para bajar a la costa con señalizaciones de lo que el científico vio y registró de la fauna y flora local.

El PIT-CNT tuvo la concesión del hotel de Punta Gorda, propiedad del Ministerio de Turismo, desde 2018, en el que hizo una importante inversión para ponerlo a punto y usarlo como colonia de vacaciones para trabajadores. Sin embargo, los números en rojo obligaron a que en agosto de 2025 la central sindical devolviera el emprendimiento.

Ya en la ciudad de Nueva Palmira se puede disfrutar del balneario Brisas del Uruguay y, más al norte, de la histórica playa de la Agraciada, donde desembarcaron los 33 Orientales, o del balneario La Concordia.

Río Negro

El balneario está ubicado ocho kilómetros al sur de la ciudad de Fray Bentos. Se puede acceder por dos vías: desde la capital de Río Negro, por camino Batlle y Ordóñez o por la ruta panorámica. Debe su nombre a que crece en el lugar una variedad de caña tacuara de la especie Guadua trinii (yatevó o tacuara brava).

Es una playa muy frecuentada por turistas argentinos, principalmente provenientes de la provincia de Entre Ríos. Cuenta con hoteles, residencias para alquilar, camping privado y camping municipal, además de comercios de todo tipo. Hay programadas para todo el verano actividades culturales, deportivas, espectáculos y diversas propuestas de esparcimiento.

Nuevo Berlín y San Javier

Ambas localidades cuentan con playas sobre el río Uruguay, lugares para acampar y propuestas culturales, gastronómicas y de esparcimiento para disfrutar mientras se descansa. En San Javier se pueden visitar distintos símbolos edilicios de su historia, vinculada a la inmigración rusa en Uruguay, a la comunidad religiosa de la que formaron parte los primeros inmigrantes y a los principios cooperativistas y comunitarios que rigieron sus emprendimientos económicos.

Paysandú

La temporada de playas en la capital sanducera quedó oficialmente inaugurada en los primeros días de diciembre con una celebración en el Balneario Municipal. “El río Uruguay es una bendición que los sanduceros tenemos. Se ha trabajado mucho para que nuestras playas sean una verdadera opción. La temporada no sólo pasa por darse un chapuzón, sino por tener una playa en condiciones, limpia, segura, con propuestas para que la gente venga desde la mañana hasta la noche”, señaló el intendente Nicolás Olivera, según consigna 20once. “Todos los días va a pasar algo en la playa. Siempre habrá una buena excusa, además del río, para venir. Queremos que la temporada entre por todos los sentidos: por la vista, por el sabor del pescado del río, por la música, por el movimiento y por el encuentro”, agregó el jefe comunal.

Salto

La playa Las Cavas es una de las preferidas de los salteños. El lugar es conocido porque hay una estatua de Iemanjá. La playa Salto Chico, más al norte, es una zona de pequeñas cascadas, en la que hay un camping, parrilleros, un parador y se encuentra la plazoleta del Éxodo.