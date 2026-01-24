El ventanal sobre la calle Buenos Aires y hasta el propio teatro Solís se cuelan con frecuencia en las emisiones de la diaria Radio porque, como bien sabe la audiencia, el Café la diaria es, además del espacio desde el cual transcurre la programación, una suerte de termómetro de las entradas y salidas de Ciudad Vieja. Las cortinas suben mientras los periodistas se aprontan y, detrás de la barra, entre fuegos y vapores, también se van ajustando detalles.

Tratando de estar a la altura del flujo urbano y de las necesidades de quienes pasan por esa esquina diariamente, a mediados del año pasado comenzó una renovación en la dirección y el staff del café, que cuenta desde entonces con el mismo equipo que Enriqueta, el también muy vidriado restaurante de Parque Rodó.

Foto: Alessandro Maradei

Junto con el nuevo servicio se estrenaron platos de fondo y platitos, variedad de cafetería (entre otros, tienen submarino, café tónica, opción de leche vegetal) y de merienda, desde el mediodía hasta la noche. Los últimos ingresos, a tono con la temporada, fueron en diciembre. Para el almuerzo, se modificó el menú fijo y el ejecutivo –disponible de lunes a viernes– consiste en tres opciones que cambian cada día, buscando asegurar diversidad y garantizar, al mismo tiempo, una comida ágil para quienes cortan para trabajar. Allí pueden aparecer, como sucedió la semana pasada, polenta grillada con ensalada de tomate, berenjenas, hongos y zucchini, tarta de jamón, choclo y salsa blanca con ensalada, y para el cierre dulce, brownie con dulce de leche.

La merienda para dos, que cuesta $ 1.000, incluye dos bebidas calientes, dos vasos de jugo de naranja, un tostado a elección, un par de scons, carrot cake y brownie.

Foto: Alessandro Maradei

Cuando cae el sol, la apuesta es a revivir la movida del barrio en la peatonal Bacacay y para eso el café abre cinco noches a la semana con una propuesta de tapeo y mayor variedad de tragos. Las opciones fuertes van desde clásicos como chivito o milanesa hasta cortes como el bife ancho o un salmón al hierro. Aunque la carta es corta, apunta a adaptarse a todos los horarios con pequeñas variaciones que diversifican la oferta. Con ese criterio incorporaron alternativas livianas, como una ensalada de peras, espinacas y queso azul y otra de quinoa y camarones. Hay además, como alternativa sin carne, hamburguesa veggie con papas fritas.

Atentos al calendario, en ocasiones como el Día del Patrimonio, los paseantes pudieron disfrutar de la parrilla al aire libre que acompañó esas fechas marcadas, especiales particularmente para el casco antiguo de la ciudad.

Foto: Alessandro Maradei

En esa línea, trabajan para afianzar el vínculo del café con la agenda cultural de Montevideo, promoviendo distintos eventos: generaron una feria pop up de vinilos y entre esas mesas hubo música en vivo, conversatorios con creadores y periodistas, presentaciones editoriales. Buen ejemplo de esa sinergia con la comunidad fue el ciclo Alta Fidelidad, que el local ya alojó en cinco ediciones, y que combina la escucha de discos nuevos con una entrevista en vivo con el artista convocado. Los encuentros fueron desarrollados en conjunto con la diaria y pronto se podrá acceder a las grabaciones on demand.

Café la diaria (Bacacay 1306 esquina Buenos Aires) abre lunes y martes de 12.00 a 20.00, de miércoles a viernes de 12.00 a 0.00 y sábados y domingos de 16.30 a 0.00. Los suscriptores de la diaria tienen 15% en toda la carta, salvo en el menú ejecutivo (panera, plato, bebida, postre y expreso por $ 690).

Maridaje de notas

El domingo a las 20.00 en Pueblo Narakan, Punta del Este (Juan Díaz de Solís 678), la cava se transforma en un refugio de música y vino a través de la experiencia guiada por el DJ y periodista argentino Bobby Flores. La dinámica implica que se escuchen dos discos en vinilo, tal como fueron concebidos: sin cortes, sin apuros, sin algoritmos. Así se recorrerán historia, contexto y emoción en cada lado del disco en una noche que se completa con una cata guiada de Ocio Wines, acompañada de un tapeo, en un espacio íntimo de luz tenue y acústica envolvente. La selección es Piano Bar, de Charly García, y Gaucho, de Steely Dan, armonizados con etiquetas de la bodega rochense Las Garzas. El ticket cuesta $ 1.800 y toman reservas al 098 104 500.

El martes a la misma hora habrá otra instancia, con otros discos girando: Los chicos quieren rock, de Ratones Paranoicos, y Crosseyed Heart, de Keith Richards, disfrutados con vino de Escala Humana, producidos en el Valle de Uco, Mendoza.

Fuegos y vendimia

Para celebrar la vendimia al atardecer, entre fuegos, vino y buena música, la bodega Cofradía de la Sierra se prepara para recibir el 6 de febrero al chef brasileño Marcio Avila (Bistró Pelotense). Aparte del menú que desplegará el invitado, sabores de estación y vinos seleccionados, prometen música en vivo. La cita es a las 18.00 para cosechar y pisar uvas.

La entrada fría consistirá en carpaccio de remolacha, crema agria, aceite verde y cebollita, la caliente será cebolla quemada, salsa de queso azul y tomillo, el plato intermedio, mollejas, alioli de limón, vinagreta de manzana y farofa, como principal servirá picaña asada, puré de boniato caramelizado, vinagreta clásica y farofa, y para el postre llegarán peras asadas, caramelo, helado de vainilla y almendras tostadas.

Por más información: 096 694 050 / [email protected].