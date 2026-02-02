La circulación por los peajes creció un 8% en diciembre de 2025 respecto al mismo período de 2024, en tanto que la primera quincena de enero de 2026 registró una caída del 4,5% frente a enero de 2025, según afirmó Victoria Rodríguez, gerenta general de la Corporación Vial del Uruguay (CVU). Mientras tanto, el 75% de los cobros se realiza a través de telepeaje, y la CVU también puso el foco en la gestión de usuarios y deudas, así como en facilitar la circulación de turistas durante la temporada.

En diálogo con la diaria, Rodríguez explicó que entre la primera y la segunda quincena de diciembre de 2025, los peajes del país registraron 2.109.051 y 2.694.646 tránsitos, respectivamente, lo que representó un crecimiento del 8,03% y del 5,3% respecto a idéntico tramo de 2024. Por otro lado, la primera quincena de enero de 2026 reflejó una caída del 4,54%, con 2.392.868 tránsitos frente a los 2.506.725 de enero de 2025, lo que, según afirmó, se atribuye al clima y a la menor movilidad tras las fiestas.

En diciembre de 2025 algunos peajes registraron aumentos destacados. Pando, por ejemplo, creció 10,3% en la primera quincena y 7% en la segunda, cuando por otro lado estaciones como Santa Lucía (+6,35% y +5,77%) y La Barra (+6,17% y +5,06%) también mostraron incrementos significativos. Por el contrario, en enero de 2026 los descensos más relevantes se dieron en Manuel Díaz (-15%), Queguay (-7,48%) y Capilla (-7,85%).

Actualmente Uruguay cuenta con 15 peajes, 13 concesionados a CVU y dos operados por terceros, que corresponden a Hernández y González (ruta 5) y Camino a las Sierras (ruta 8). Asimismo, “la operación física de algunos peajes está tercerizada, como Ciemsa en el este y Consorcio Cruz del Sur en el oeste”, precisó. CVU inició operaciones en peajes en 2005 y los tags quedaron activos en 2008.

Rodríguez detalló que aproximadamente el 75% de los pagos se realizan mediante telepeaje, un sistema automatizado que funciona con un dispositivo tag de tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia, según su sigla en inglés). Para quienes no cuentan con el tag, la lectura de matrícula complementa el sistema, aunque esta modalidad puede generar errores debido a la visibilidad o estado de la chapa. El tag se entrega de manera gratuita y los usuarios pueden adherirse en línea, mediante la aplicación móvil o de forma presencial, en peajes y distribuidores autorizados, agilizando el paso y evitando recargos que aplican otros sistemas, como Sucive.

Además, la gerenta explicó que CVU mantiene un seguimiento de deudas y consultas de usuarios, y aseguró que aquellos con multas o deudas de tránsito departamentales no tienen impedimento para pasar por los peajes. “Nuestro objetivo es registrar correctamente los tránsitos y permitir la gestión de pagos”, indicó.

Seguridad de datos y facilidades para turistas

La jerarca consultada aclaró que el telepeaje no solicita información personal ni confidencial, como números de tarjetas de crédito o contraseñas, por ningún medio. Las altas de débito se realizan directamente con el banco emisor, cumpliendo las normas de seguridad (PCI/PSI), y cualquier consulta de usuarios debe canalizarse a través de los canales oficiales.

Rodríguez advirtió sobre promociones falsas difundidas en redes sociales, entre ellas llamadas telefónicas que ofrecen descuentos inexistentes para jubilados. Estas comunicaciones no están vinculadas a CVU ni al telepeaje y buscan engañar a los usuarios, especialmente adultos mayores.

Los peajes automatizados cuentan con facilidades para los turistas. Desde hace dos años los visitantes pueden gestionar el Pase Turista online, válido por 24 horas, o el Abono Extranjero, que permite circular por todos los peajes durante 15 días mediante un tag temporal. Desde la implementación del sistema se han activado 1.041.825 Pases Turista, con 290.138 de estos activos, mientras que cerca de 18.000 vehículos contrataron el Abono Extranjero, de los cuales 7.175 permanecen activos. Los tránsitos deben abonarse antes de volver a pasar por un peaje, para poder garantizar un registro ordenado y seguro de los viajes de los visitantes.

Además destacó que los vehículos con deudas por multas de tránsito no tienen impedimento para circular por los peajes, y aseguró que el sistema se centra exclusivamente en registrar y cobrar los tránsitos correctamente.

Recaudación

La recaudación de los peajes financia la infraestructura vial junto con el subsidio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Rodríguez explicó que los ingresos adicionales permiten planificar más obras, pero que la ejecución depende de los planes trazados y la supervisión financiera del ministerio. En cuanto a los peajes administrados por terceros, la recaudación correspondiente se transfiere según los contratos de concesión con el MTOP, precisó.

Actualmente la red concesionada por CVU abarca más de 3.400 km de rutas primarias y secundarias, que son corredores estratégicos para el transporte de carga, agroindustria y turismo. La automatización de los peajes y la diversificación de medios de pago han aumentado la eficiencia operativa, aunque también incrementaron la gestión de consultas y el seguimiento de usuarios.